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Александр Гольц: Путинско-лавровский тезис «А вы докажите!» перестал работать

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  • Александр Гольц, ej.ru
  • 10.04.2018, 19:09
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Александр Гольц

За последние дни международное положение России решительно изменилось.

Президент США (а за ним, думаю, последуют и другие западные лидеры) прямо возложил на Россию ответственность за химическую атаку, вроде бы имевшую место в пригороде Дамаска городе Думе.

Там, как сообщают правозащитные организации, с вертолета правительственной армии была сброшена бочка с отравляющими веществами (по одним данным, там был нервнопаралитический зарин, по другим — хлор). В результате погибли сотни жителей.

Российские опровержения достойны войти в учебники дипломатии. В качестве примера, как не надо излагать свою позицию. Начальник российского ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко: «Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сообщил он. Мало, что российский генерал «решительно опроверг», чем фактически принял на себя ответственность за преступления сирийского режима. Он тут же пообещал отправить в Думу экспертов, перед которыми будет поставлена задача не выяснить правду, а… «подтвердить сфабрикованный характер» обвинений.

Однако стоит ли упрекать генералов, когда заявления и внешнеполитического ведомства демонстрируют: Москва желает не выяснения истины, а намерена дать отлуп: «Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне. Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям». Таким образом, МИД РФ признается: Москва использует собственных военнослужащих в качестве заложников и в очередной раз угрожает Западу войной.

Приходится констатировать, что за последние дни международное положение России решительно изменилось. Главный путинско-лавровский тезис «А вы докажите!» перестал работать. Каждая история по отдельности — будь то секретная война на Донбассе и уничтожение малазийского лайнера, вмешательство в выборы в США и других западных странах, отравление Скрипалей и странные смерти других эмигрантов из России — может и требует дополнительных обоснований для объяснения подозрений в отношении России. Но их совокупность сама по себе является убедительным доказательством.

Никто уже не сомневается в виновности страны, которая стала мировым изгоем. В противном случае следовало бы предположить, что существует некий единый штаб, который сначала спланировал пуск «Бука» по малазийскому «Боингу», потом ловко сфальсифицировал проникновение российских хакеров на американские серверы, затем траванул экс-шпиона и его дочь, после чего спровоцировал очередную химатаку в Сирии.

Если иметь в виду разнонаправленность действий западных государств по большинству внешнеполитических вопросов, остается только восхищаться российской способностью к обеспечению западной солидарности. Сегодня можно констатировать: северокорейское поведение Кремля привело к невиданной консолидации демократических государств.

Главная нерешенная и нерешаемая проблема — что делать, если крупнейшая ядерная держава внаглую, демонстративно нарушает международное право. Пока все ограничивается нарастающими как снежный ком санкциями. Только что Вашингтон ввел в действие самые суровые антироссийские меры, способные нанести вполне реальный ущерб экономике РФ. С начала торгов на бирже акции компаний Олега Дерипаски просели на 20-40%. Вряд ли те, кто сбросил акции «Русала» и En+, ринутся покупать акции других компаний: сегодня Вашингтон включил в черный список Дерипаску и Вексельберга, завтра кого-нибудь еще. Поди угадай. Все грозит еще большим усилением экономического кризиса. Ответить «зеркально» Москва вряд ли сможет. Какой смысл запрещать контакты с американскими компаниями и банками, когда они и так бегут от российских активов как черт от ладана?

Единственный ответ, на который способен сейчас Кремль, — это непосредственная угроза войны. То есть продолжение северокорейских игр. В этой ситуации повторение кем-то из западных лидеров знаменитой рейгановской фразы «Есть вещи поважнее, чем мир» — только вопрос времени.

Александр Гольц, ej.ru


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