Ценные советы по смене зимних шин на летние 2 10.04.2018, 19:25

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Белорусским автомобилистам самое время позаботиться о замене зимних шин на летние.

Весна в этом году заставила себя ждать. Тем не менее, по прогнозам синоптиков в Беларуси уже окончательно установилась теплая погода. Поэтому самое время позаботиться о замене зимних шин на летние. Эксперты Nokian Tyres дали АutoNews несколько ценных советов автомобилистам.

Когда наступает пора смены шин?

Как только температура по ночам установилась на уровне не менее +5С, а среднесуточная на уровне +7С, можно готовиться к замене зимних шин на летние. Затягивать с заменой шин не рекомендуется, так как в теплое время года износ зимних шин значительно увеличивается. Кроме того, использование зимних шин может привести к увеличению расхода топлива.

Важным аспектом сезонной смены шин является безопасность. Использование зимних шин летом может привести к риску ДТП в следствие аквапланирования и увеличения тормозного пути.

Как выбрать шиномонтаж?

Качественный шиномонтаж – это залог уверенности в безопасности при эксплуатации шин и автомобиля.

Не стоит доверять этот важный процесс случайной придорожной мастерской. Зачастую, они не отличаются высокой квалификацией персонала. Да и оборудование тут далеко не всегда надлежащего уровня. В результате, вам могут поцарапать диски, нарушить их герметичность или повредить борт шины.

Рекомендуется обращаться в шинные центры или на дилерские СТО. Кстати, в обоих случаях вам могут предложить сезонное хранение шин согласно всех требований к этому процессу.

Три преимущества официального шинного центра

Во-первых, в таких местах практически всегда применяется качественное монтажное и балансировочное оборудование, которое к тому же регулярно проходит обслуживание и метрологическую поверку.

Во-вторых, в таком шинном сервисе персонал в большинстве случаев обладает высоким уровнем профессионализма и ответственности. А в случае же возникновения проблем, на официальном сервисе больше шансов получить надлежащую компенсацию.

В-третьих, если возникла очередь, на фирменном сервисе обычно есть все условия для комфортного ожидания и отдыха.