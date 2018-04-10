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В Польше отмечают восьмую годовщину Смоленской катастрофы

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  • 10.04.2018, 19:41
Анджей и Мария Дуда

В Варшаве на площади Пилсудского открыли памятник жертвам Смоленской трагедии.

10 апреля в Польше отмечают восьмую годовщину катастрофы правительственного Ту-154 под Смоленском, в которой погибли 86 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Глава польского государства Анджей Дуда посетил могилу Леха и Марии Качиньских. В Варшаве на площади Пилсудского открыли памятник жертвам Смоленской трагедии, сделанный в виде трапа самолета.

Агентство ЕРА опубликовало фотографии траурных мероприятий в Польше.

Фото: ЕРА

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