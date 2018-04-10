The Guardian: Санкции наносят серьезный удар по рублю и российским компаниям 4 10.04.2018, 20:03

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В понедельник в течение дня произошло самое резкое падение рубля за три с лишним года.

Новые санкции, введенные администрацией Трампа в отношении российских олигархов и высших правительственных чиновников, начали оказывать серьезное негативное влияние в понедельник, когда в течение дня произошло самое резкое падение рубля за три с лишним года, обвалились национальные биржевые индексы России, а инвесторы сбросили акции компаний, контролируемых Олегом Дерипаской, пишет The Guardian (перевод - inosmi.ru.

Российский рубль ненадолго упал более чем на 4%, после чего немного отыграл падение и в понедельник вечером торговался на уровне 60,42 к доллару, что соответствует снижению на 3,8% и является самым значительным падением в течение дня с января 2015 года.

Принадлежащая Дерипаске алюминиевая компания «Русал» подешевела вдвое — на Гонконгской фондовой бирже акции компании обрушились на 50%, а глобальные депозитарные расписки его компании En+ в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже подешевели на 40,16%, поскольку инвесторы испугались потенциального негативного воздействия. Акции «Русала» и EN+ обрушились уже в пятницу в ответ на санкции, которые были объявлены к концу торгов в Лондоне.

Обрушился и российский фондовый рынок. Индекс РТС упал на 11%, затронув компании, не попавшие под санкции. Подскочила цена на алюминий, поскольку трейдеры опасались, что «Русал» будет исключен из числа поставщиков рынка.

Руководство компании, которая производит почти 6% мирового объема алюминия, заявила, что санкции могут привести к техническим дефолтам по банковским кредитам и некоторым кредитным обязательствам. И «Русал», и холдинг Дерипаски EN+ заявили, что санкции могут «оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний».

«Русал» и семь других компаний, связанных с Дерипаской, были основными в «черном» списке, когда США ввели санкции с целью наказать представителей ближайшего окружения Владимира Путина за «злонамеренную деятельность», включая поддержку правительства Башара Асада в Сирии и вмешательство в выборы в США в 2016 году. Более 10% своего алюминия «Русал» продает в США.

Санкции предусматривают замораживание всех находящихся на территории США активов, принадлежащих лицам, организациям и компаниям, попавшим в санкционный список, а также запрещают американцам вести с ними бизнес. Поскольку в результате введения этих санкций бизнес Дерипаски практически лишается возможности осуществлять торговлю в долларах США, эти меры угрожают империи одного из ближайших союзников Путина.

Санкции могут также поставить под угрозу неуверенное оживление российской экономики, которая только начала восстанавливаться после санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма в 2014 году. Последние санкции коснулись таких компаний, как «Сбербанк», акции которого на торгах в Москве упали на 17%. Этот государственный банк считается барометром состояния российской экономики в целом.

Лидером падения стал «Евраз», сталелитейная компания, контролируемая владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, акции которой включены в индекс FTSE 100. Ее бумаги подешевели почти на 15%. А лидером падения среди компаний, акции которых включены в индекс FTSE 250, стала российская горнорудная компания «Полиметалл», имеющая листинг на Лондонской фондовой бирже — ее акции обрушились на 18%.

Проблемы также появились и у компании «Гленкор» (Glencore), одного из крупнейших в мире поставщиков энергетических сырьевых товаров и ресурсов, акции которого включены в индекс FTSE 100. «Гленкор» является одним из крупнейших инвесторов «Русала» и покупателей его алюминия, а ее генеральный директор Айван Глазенберг входит в состав Совета директоров «Русала». Акции «Гленкор» упали на 3,4% до четырехмесячного минимума.

В компании EN+ говорят, что публикация годового отчета компании может быть отложена, и что ее независимый директор Доминик Фрайс (Dominique Fraisse) покинул в пятницу свой пост, который он занимал менее четырех месяцев. В ноябре компания провела первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого En+ удалось привлечь 1,5 миллиарда долларов, несмотря на опасения, что она может попасть под санкции из-за связей Дерипаски с Путиным.

Дерипаска, состояние которого журнал «Форбс» (Forbes) оценивает в 6,7 миллиарда долларов, регулярно встречается с Путиным и заявляет, что его собственные интересы нельзя отделить от интересов российского государства. Он является фигурантом в расследовании дела о вмешательстве России в выборы в США, проводимом Робертом Мюллером, из-за его связей с Полом Манафортом, бывшим председателем избирательного штаба Дональда Трампа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать возможные ответные меры. Как он заявил, новые санкции США неприемлемы и незаконны, и правительство разработает планы по поддержке компаний, попавших под санкции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за событиями на рынках, но для оценки воздействия санкций потребуется время. «Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ», — сказал он.