Минсельхозпрод: АЧС на свинофермах Беларуси нет 10.04.2018, 20:22

В Министерстве заявили, что «эпизоотическая ситуация в Беларуси благополучная».

Напомним вчера, 9 апреля 2018 года, российское контрольное ведомство опубликовало на своем сайте информацию о вынужденном запрете на поставки из Беларуси живых свиней, их генетических материалов и мясной продукции из свинины или ее содержащую. Свое непопулярное для белорусских производителей решение в Россельхознадзоре аргументировали обнаружением вируса АЧС в белорусской продукции и подозрением на эпидемию в стране-соседке.

Сегодня в Министерстве сельхозпрода Беларуси поспешили заверить, что эпизоотическая ситуация в Беларуси благоприятная, информирует БелТА.

– В стране у животных на фермах нет ни АЧС, ни других сверхопасных заболеваний. На свиноводческих производствах республики жесткий санитарно-эпидемиологический режим, не позволяющий попасть на территорию вирусу, – объяснили в Министерстве.