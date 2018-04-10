Евгений Костюкевич: Зарплата в «Крумкачах» будет 250 рублей плюс 300 грамм хлеба и стакан молока 1 10.04.2018, 20:30

Евгений Костюкевич

Один из соучредителей НФК «Крумкачы» рассказал, какие заработки будут во второй лиге у игроков команды.

Один из соучредителей НФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич в программе «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о том, какие заработки будут во второй лиге у игроков команды, передает «Прессбол».

- Как один из учредителей, я могу и не финансировать клуб, а находить партнеров, которые будут это делать. Благо нас, команду, знаю, имя «Крумкачоў» на слуху. Плюс сейчас, во втором дивизионе, проще находить общий язык, ибо суммы не сопоставимы. Если вчера ты просил 100 рублей, то сегодня 10.

- Сколько зарабатывать будут футболисты новых "Крумкачоў"?

- Уже забыл, что это. Думаю, порядка 250 рублей. Причем безо всяких разделений на лучших и худших игроков. И без системы премиальных. Разве только триста грамм хлеб и стакан молока.

- Как обстоит дело с дисциплинарным штрафом?

- Мне так и не ответили, за что его вменили. Пока ответа нет. Возможно, если он будет, я внезапно осознаю всю свою вину и тогда извинюсь. Но на данный момент нет даже возможности подать апелляцию, потому что нет соответствующей формулировки. Пусть сначала люди внятно объяснят. Никаких проблем, заплатим — если это не будет сумма около 12 тысяч долларов.

- Как происходит комплектование команды?

- Главная задача — сохранить клуб. Времени мало, людей, могущих попадать по мячу, — тоже. Рассматриваем каждый день много людей. Если отбираем одного — уже хорошо. Впрочем, желающих предостаточно. Увы, не все понимают, что вторая лига — тоже кое-какой уровень, и просто так там не заиграть.