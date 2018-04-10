Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на химатаку в Сирии 10.04.2018, 20:34

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Лидеры США, Франции и Британии договорились о совместных действиях по ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эмманюэлем Макроном согласилась со словами о том, что международное сообщество «должно ответить» на предположительное применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sky News.

В ходе отдельного разговора британский премьер и Трамп сочли сообщения о химатаке в Сирии «в высшей степени достойными осуждения». Ответ международного сообщества лидеры посчитали необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире. США, Британия и их союзники должны работать в тесном контакте, чтобы привлечь исполнителей атаки к ответственности, приводит Sky News сообщение офиса премьер-министра.

Ранее Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который состоится в Лиме, для того, чтобы проследить за ответом США на ситуацию в Сирии и за развитием ситуации в мире. В ночь на вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы в координации с другими государствами.

По сообщениям активистов, жертвами химатаки в городе Дума, который контролируется оппозицией, стали не менее 60 человек.

Организация по запрещению химического оружия уже заявила о планах в ближайшее время направить своих специалистов на место возможной атаки. Дума сейчас контролируется сирийской армией, там размещена российская военная полиция.