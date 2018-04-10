БЖД запускает прямой поезд из Минска в Варну 5 10.04.2018, 20:50

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Поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест.

Если вы давно мечтали попасть в Болгарию, но терпеть не можете автобусы и самолеты, то ловите шанс. Летом между Минском и Варной будет курсировать поезд. Продажа билетов начнется уже 12 апреля, пишет Белорусская железная дорога.

Поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Дорога до Варны займет две ночи и один полный день.

Предварительная продажа билетов доступна за 60 суток до отправления поезда.