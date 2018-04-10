Акела промахнулся 2 10.04.2018, 21:02

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Владимир Путин

Кое-кто заигрался в «многоходовочного стратега», не заметив, что до мата - один ход.

Дональд Трамп принял решение разрешить ситуацию с Башаром Асадом раз и навсегда. На это указывают последние заявления и действия США по Сирии, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Обвал российской экономики - также часть «Плана Трампа» по Сирии. Америка показывает, что будет с РФ, если Путину взбредет в голову сражаться за друга Башара до победного конца. Будет фиаско. Полное и бесповоротное.

Можно было предположить подобное развитие событий? Разумеется. Это было очевидно любому здравомыслящему человеку. Просто кое-кто заигрался в «многоходовочного стратега», не заметив, что до мата остался всего лишь один ход.

Вопрос в одном: каким будет этот мат. Тихим и незамеченным. Либо громким и разгромным - после которого соперник уже не оправится.

«Акела промахнулся», но большинству населения РФ это все еще не очевидно. А вот следующего промаха вожаку не простят даже 76%...