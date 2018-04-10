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В Лидском районе хотят снести триумфальную арку Радзивиллов

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  • 10.04.2018, 21:15

Князья Радзивиллы построили триумфальную арку в деревне Великое Село в XVIII веке.

В деревне Великое Село Лидского района хотят снести триумфальную арку, которую построили в XVIII веке князья Радзивиллы. Местные жители против и говорят, что это их наследие.

Историю рассказывает портал 0154.by.

Место между деревнями Великое Село и Жирмуны Радзивиллы собирались сделать своей резиденцией и построить здесь дворцовый комплекс. Первым, что они возвели, была двухэтажная триумфальная арка. С двух сторон от нее построили флигели. В них размещались кухни, пекарни, библиотека, оранжерея, часовня и другие хозпомещения. От правого флигеля, к сожалению, практически ничего не осталось, а вот левый сохранился.

Радзивиллы так и не достроили комплекс. Последние владельцы выехали отсюда через триумфальную арку в 1939 году — когда пришли большевики. После войны флигели не пустовали: здесь жили люди и работала школа.

Сейчас арка в плачевном состоянии. Руины не внесены в список исторических ценностей, хоть и были построены 300 лет назад. Не так давно часть ее рухнула. Местные власти говорят, что она представляет опасность для людей.

— Арка — это наше наследие. Разрушать его — варварство, — говорит житель деревни Великое Село Виталий. — Браму хотят убрать, а на ее месте проложить дорогу. В левом флигеле когда-то жила моя мама, поэтому с триумфальной аркой у меня связаны личные воспоминания.

Председатель Круповского сельсовета Руслан Мельник комментирует ситуацию так:

— Мы не против достояния и истории. Но ситуация такова: месяца полтора назад рухнула часть арки. На сегодняшний день это сооружение представляет угрозу для жизни людей. Решение о сносе приняла и комиссия по ЧС, которая осматривала арку. Есть также трудности проезда в этом месте. Кирпичи периодически падают на проезжую часть. До этого транспорт проходил под аркой.

— Пусть тогда лучше ее огородят, и разрушается она потихоньку самостоятельно, от времени. А дорогу можно и рядом проложить. Посмотрите — места хватает! — парирует Виталий.

В ближайшее время в Лидском райисполкоме будет принято решение о дальнейшей судьбе руин усадьбы Радзивиллов. Местные власти говорят, что сейчас средств на реконструкцию арки нет.


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