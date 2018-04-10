Силуанов призвал россиян самим позаботиться о достойной пенсии 5 10.04.2018, 21:28

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Антон Силуанов

Министр финансов РФ призвал россиян не рассчитывать на государство.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции в Высшей школе экономики, сообщает РБК.

«Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег — откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале», — сказал Силуанов. Он отметил, что подобные системы применяются во многих странах мира.

«Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», — подчеркнул министр. По словам Силуанова, российские власти намерены в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала и надеются, что она станет интересна гражданам.

«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях», — добавил глава Минфина РФ.