Лукашенко: В белорусской армии много головотяпства 10.04.2018, 21:43

Диктатор прокомментировал трагические случаи в белорусской армии.

На встрече со госСМИ диктатор затронул тему смертельных случаев в армии и рассказал о мерах, которые принимаются в ведомстве, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что болезненно воспринимает гибель в армии: «Это для меня недопустимо, как для человека и отслужившего срочную службу, и служившего в армии офицером».

Трагические случаи, считает диктатор, являются следствием «головотяпства».

– То же и по Коржичу. Ситуация на моем контроле и там жестоко разбираются. Обязательно разберемся и держим в курсе дела мать, приглашаем на допросы, – заявил правитель.

Также диктатор добавил, что в белорусской армии проводится 4-ая реформа, где ставки сделаны на мобильные силы.