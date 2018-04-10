Эксперты выбрали самые красивые купюры, выпущенные в прошлом году 1 10.04.2018, 21:55

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Международное банкнотное сообщество (IBNS) подвело итоги голосования по выбору самой красивой денежной купюры в мире.

1. Норвежская крона претерпела значительные визуальные изменения. В конце мая 2017 года Центральный банк Норвегии пустил в оборот новые банкноты.

100 крон — море, которое выводит нас в мир. На ней изображены гокстадский корабль викингов из кургана IX века на берегу норвежского Саннефьорда. Норвежцы гордятся своим могучим предками — викингами. Они были первыми торговцами и исследователями, царствовали на море с XIII века (тогда же появились паруса на драккарах). Они же поспособствовали тому, что Норвегия стала одной из ведущих морских стран мира, пишет hronika.info.

2. 100 мексиканских песо. Купюры, вышедшие к 100-летию конституции Мексики, принятой в феврале 1917 года.

3. 10 австралийских долларов. 20 сентября 2017 года вышла в обращение новая банкнота Австралии номиналом 10 долларов. Купюра принадлежит к четвертому поколению австралийских банкнот из полимера.

Эндрю Бартон Патерсон (1864—1941) — известный австралийский поэт, автор стихотворений и баллад, основной темой которых является жизнь и природа сельской Австралии. Его первая книга «Мужчина с заснеженной реки» (англ. «The man from snowy river») была распродана в течение недели и далее четырежды переиздавалась в последующие 6 месяцев. Такой успех обеспечил Патерсону второе место по популярности после Киплинга среди англоязычных поэтов-современников тех лет.

Мэри Гилмор (1865—1962) — австралийская поэтесса, прославившаяся своими сборниками стихов о любви, семье и родине. Увлекалась идеями социалистического утопизма, 23 года работала в профсоюзной газете. Через два года после смерти Гилмор в Австралии учредили литературную премию ее имени.

4. Новые 10 канадских долларов выпущены в честь 150-летия Канадской Конфедерации и имеют фиолетовый оттенок. В производстве новых банкнот используется полимер.

5. Новые 7 долларов Фиджи. По случаю победы национальной сборной Фиджи по регби в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выпустили юбилейную банкноту номиналом 7 фиджийских долларов и 50-центовую монету. Аверс украшен групповым снимком чемпионов с золотыми медалями.

6. Новые 100 шекелей. Купюра достоинством 100 шекелей с изображением поэтессы и писательницы Леи Гольдберг.

7. Новые 5 грузинских лари. Лицевая сторона: портрет Иванэ Джавахишвили; здание Тбилисского государственного университета. Это грузинский историк, академик Академии наук СССР (1939), один из основателей Тбилисского университета, который теперь носит его имя.

8. 10 шотландских фунтов. Это был один из главных претендентов на победу — купюра, выпущенная Королевским банком Шотландиис портретом жившей в XIX веке Мэри Сомервилль, математика и астронома. На оборотной — две выдры. Так же на оборотной стороне банкноты присутствует отрывок из стихотворения «Причалы» («Moorings») Нормана МакКейга (Norman MacCaig).

Мэри Сомервилль стала первой женщиной не из состава Королевской семьи Великобритании, чей портрет будет изображен на банкнотах, выпускаемых Королевским банком Шотландии (The Royal Bank of Scotland).

9. 2 000 российских рублей. Среди претендентов была и российская банкнота достоинством 2 000 руб. На ее лицевой стороне изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный.

10. Новые 1000 аргентинских песо, на которой изображен национальный символ — птица Рыжий печник, он относится к одной из самых больших групп птиц Южной Америки. У нее замечательный голос, и этот вид птиц поет круглогодично.

11. В Джибути выпустили памятную юбилейную банкноту 40 франков, которая посвящена 40-й годовщине независимости. На лицевой стороне банкноты разместили изображение флоры и фауны Индийского океана. При этом, на переднем плане поместили изображение китовой акулы. На лицевой стороне банкноты разместили главный порт Джибути — Джибути. Здесь же, на переднем плане изобразили силуэты 3-х портовых кранов и 3-х контейнеровозов, которые заходят в порт.

12. Национальный банк выпустил в честь 25-летия независимости Кыргызстана вертикальную купюру в 2000 сомов. Она войдет в оборот ограниченным тиражом с 17 ноября, и, в отличие от остальных банкнот, купюра будет вертикальной. Если на остальных купюрах изображены реальные исторические личности Кыргызстана — например, банкнота в 200 сомов посвящена поэту Алыкулу Осмонову, то на 2000 сомах нарисован полумифический герой эпоса Манас.

Кроме Манаса, основные элементы дизайна купюры — это пик Хан Тенгри, беркут и символ, обозначающий женское божество тюркских народов Умай-эне. По словам представителей Нацбанка, все символы на банкноте говорят о «свободе, независимости и стремлениям кыргызского народа к высоким достижениям.

13. Новые 5 мальдивских руфий. На лицевой стороне банкноты отображен известный футболист, уроженец Мальдив, по имени Али Ашфак (Следуя традициям Ислама лик мастера спорта не изображен). Задний план банкноты украшен музыкантами и танцорами, которые танцуют традиционный национальный танец. Также присутствует изображение океанской рыбы. Оборотная сторона украшена изображением ракушки.

14. Новые 20 долларов Соломоновых островов. Основным цветом купюры стал фиолетовый, ее оформление продолжило тематику уникальной флоры и фауны архипелага Соломоновых островов, а также национальной аутентичности коренных жителей этого экзотического тихоокеанского государства.

15. Самой красивой купюрой, выпущенной в мире в 2017 году, эксперты признали десять швейцарских франков. Эта банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в серии: ранее швейцарский национальный банк выпустил банкноты в 20 и 50 франков. Последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года.