Четыре члена советов директоров компаний Дерипаски объявили об увольнении 3 10.04.2018, 22:12

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Олег Дерипаска

Руководство «Русала» покинули независимый директор и представитель швейцарского трейдера.

Директор французского банка Natixis Доминик Фрэс и глава китайской компании AnAn International Чжао Гуанмин покинули совет директоров группы компаний En+ российского миллиардера Олега Дерипаски.

Фрэс покинул свой пост 6 апреля. Об увольнении Чжао Гуанмина сайт En+ проинформировал 9 апреля, передает gordonua.com.

Группа компаний сообщила, что будет защищать интересы акционеров и обратится за дополнительными разъяснениями в минфин США в связи с санкциями, которые были наложены на ее контролирующего собственника Дерипаску.

В связи с последними событиями En+, контролирующая активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, заявила, что публикация ее годового отчета может быть отложена.

Два члена совета директоров компании "Русал", президентом которой является Дерипаска, также объявили об увольнении. 9 апреля должность в "Русале" покинул глава швейцарской трейдинговой компании Glencore Айван Глазенберг. В сообщении на сайте Glencore его уход связали с требованиями правительства США.

Трейдеры подтвердили наличие контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема, но заявили, что эти сделки не являются "финансово значимыми" для Glencore.

10 апреля из состава совета директоров "Русала" вышел независимый неисполнительный директор Филип Лэйдер, говорится в пресс-релизе компании на Гонконгской бирже.

6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.

Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

9 апреля компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.

Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.

По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США.

Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./€.