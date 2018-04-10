Видеофакт: На улицы Мозыря забрел лось 10.04.2018, 22:20

Необычное зрелище увидели жители Мозыря утром 10 апреля на своих улицах.

В микрорайон "Железнодорожный" зашел лось, сообщает телекомпания "Мозырь".

Растерянное животное попало в своеобразную ловушку, которой стал участок, огороженный по периметру сеткой-рабицей.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, выяснили, что это не взрослый лось, а подросток-сеголеток, который только начал самостоятельную жизнь без мамы.

Окрестные жители успели окрестить животное Машкой, начали ее фотографировать, пытались кормить и поить. Однако внимание людей вызвало у молодой лосихи только стресс. Поэтому было решено усыпить ее, чтобы вернуть в лес.