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Видеофакт: На улицы Мозыря забрел лось

  • 10.04.2018, 22:20

Необычное зрелище увидели жители Мозыря утром 10 апреля на своих улицах.

В микрорайон "Железнодорожный" зашел лось, сообщает телекомпания "Мозырь".

Растерянное животное попало в своеобразную ловушку, которой стал участок, огороженный по периметру сеткой-рабицей.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, выяснили, что это не взрослый лось, а подросток-сеголеток, который только начал самостоятельную жизнь без мамы.

Окрестные жители успели окрестить животное Машкой, начали ее фотографировать, пытались кормить и поить. Однако внимание людей вызвало у молодой лосихи только стресс. Поэтому было решено усыпить ее, чтобы вернуть в лес.


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