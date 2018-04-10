Какие проблемы до сих пор возникают с «новыми» деньгами 3 10.04.2018, 22:58

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Некоторые говорят, что у них стало больше денег уходить на траты.

После деноминации прошло без малого два года. Новые деньги и новыми-то уже не назовешь. Тем не менее часть белорусов все еще не научилась жить с монетами и исчислять стоимость жизни в новых ценах. К примеру, некоторые говорят, что у них стало больше денег уходить на траты. «Но в этом нет ничего удивительного, деноминация всегда приводит к тому, что люди начинают больше тратить», — считает психолог Павел Зыгмантович. Tut.by узнал, какие проблемы возникают у белорусов с «новыми» деньгами и почему некоторые до сих пор не привыкли считать по-новому.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После деноминации белорусы стали чаще расплачиваться карточкой

Хотя деньги в Беларуси поменялись не в первый раз, для некоторых переход на новые банкноты и появление монет стали испытанием.

— Зачем эти монеты ввели? Мне ими уже весь прилавок исцарапали, стягивая по одной, — жалуется продавец цветов в переходе у станции метро «Площадь Ленина» в Минске. — С бумажными деньгами было куда проще.

— Я и раньше почти всегда рассчитывался карточкой. А после деноминации вообще перестал наличку держать, — рассказывает 30-летний инженер Евгений. — Во-первых, монеты для меня — это неудобно. Во-вторых, с СМС-банкингом мне удобнее платить за все по безналу. Да и держать в голове не нужно, сколько там у тебя осталось денег, когда и за что платить. Телефон обо всем сам скажет.

Как показывает официальная статистика, до деноминации люди действительно рассчитывались карточками реже, чем сейчас. Количество тех, кто предпочитал безналичный расчет наличному, в год вырастало максимум на 4% в сфере торговли и где-то на 6% в сфере услуг. В 2016 году прирост составил уже 8% — как в сфере торговли, так и по услугам. А в 2017-м их стало больше на 5% в торговле и на 6% — в сфере услуг.

В Нацбанке рассказали, что в 2017 году от всех расчетов в сфере торговли безналичные составили 35%, а в сфере услуг — 40%. На момент деноминации в июле 2016 года цифры были ниже — 29 и 32%.

— Проведение деноминации действительно повлияло на количество безналичных расчетов — их стало больше. В наличном денежном обороте долгое время отсутствовали монеты, и значительная часть населения предпочла рассчитываться карточкой, — сказали в Нацбанке.

Нацбанк: «На монетах при чеканке новой партии монет увеличат рельефное изображение»

Кроме того, что не всем нравится звенеть мелочью, люди жалуются, что очень сложно разбираться с номиналом монет, особенно в 1, 2 и 5 копеек.

— Мало того что 1 и 2 копейки и так очень маленькие монетки, не видно, какая цифра на них выбита, так они еще и темнеют, — жалуется минчанка Елена. — У меня плохое зрение, даже в линзах не вижу на 100%. Поэтому в магазине мне приходится долго рассматривать копейки, чтобы выбрать нужную. Я задерживаю очередь, чувствую себя неловко.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Нацбанке говорят, что учтут это неудобство при чеканке новой партии монет.

— Когда разрабатывались нынешние монеты, Национальный банк изучал опыт других государств, которые уже давно пользуются монетами. Для того чтобы монеты было проще распознавать, для разных номиналов использовались отличные сплавы металлов. Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек — красного цвета, 10, 20 и 50 копеек — имеют желтый цвет, монета номиналом 1 рубль — белого цвета и монета номиналом 2 рубля — двухцветная: кольцо желтое, а середина белая. Кроме этого, монеты различаются и по диаметру, и по массе, и по толщине, — перечисляют специалисты Нацбанка.

В Нацбанке пояснили, что монеты делаются из недорогих металлов в целях экономии, поэтому подвержены естественному потемнению и окислению.

— Принимая во внимание то, что у людей с ослабленным зрением возникают объективные трудности с распознаванием номиналов монет, Национальный банк совместно с монетным двором при последующих заказах на их изготовление увеличат рельефное изображение.

«Положишь сдачу в лоток, а покупатель потом долго собирает монеты»

Не всегда удобно пользоваться монетами не только покупателям, но и продавцам. Бывает, что им не хватает мелочи на сдачу.

— Проблема, что не всегда есть мелочь, чтобы дать человеку сдачу. Чтобы разойтись, либо покупателю приходится прощать копейку или две, либо ему нам, — рассказывает кассир одной из сетей продуктовых магазинов. — У меня хорошая память на лица, я заметил, что некоторые постоянные покупатели никогда не дают железо, только бумажные деньги. Вероятно, монеты они куда-то ссыпают, чтобы не болтались в карманах. Видел много постов в интернете, что люди копят копейки. А нам потом сдачу давать нечем.

Парень говорит, что пользоваться металлическими деньгами не очень удобно.

— Положишь сдачу в лоток, а покупатель потом долго собирает монеты. Это всех задерживает, — поясняет кассир. — Есть трудности и с пожилыми покупателями. Они плохо видят, что написано на монетах, протягивают целую жменю, чтобы мы сами отсчитали, сколько надо, а это тоже временные затраты.

В Нацбанке отмечают, что имеется достаточное количество монет, чтобы удовлетворить потребности экономики в них.

— Мы постоянно обследуем организации торговли и выясняем, достаточно ли в их кассах монет для размена и выдачи сдачи. По результатам этих обследований можно сказать, что 46% магазинов и других торговых объектов монеты для размена получают только из собственной выручки либо путем размена у других объектов торговли. Поэтому если и существует проблема нехватки монет, то она не связана с их недостатком в банках и Национальном банке, а только с организацией работы самих торговых объектов, — пояснили в Нацбанке.

Нарекания есть не только на новые металлические деньги, но и на бумажные. Те, кому приходилось снимать с карточки большие суммы, заметили, что в банкомате часто самая большая купюра 20 рублей. Бывают по 50. А вот 200 и 500 рублей и вовсе можно получить только по предзаказу в банке.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Нацбанке поясняют, что «сегодняшним потребностям экономики соответствует банкнотный ряд, в котором самым крупным номиналом является банкнота 100 рублей. Потребность экономики в банкнотах номиналом 200 и 500 рублей отсутствует».

— Как показывает обследование банкоматов банков, проводимое нами, 75% банкоматов загружаются тремя и четырьмя номиналами банкнот — 5, 10, 20 и 50 рублей, — перечисляют специалисты. — При определении номинального строения денежной наличности, загружаемой в банкоматы, банки учитывают некоторые факторы: размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы, специфику обслуживаемого населения, месторасположение — город или сельская местность, подверженность наиболее высокому уровню риска преступных посягательств и другие.

«Это же пять тысяч старыми!»

Еще одна из жалоб белорусов, что «с приходом новых денег стали тратить больше». Некоторые до сих пор настолько не ощущают величину суммы, что, к примеру, легко могут не забрать сдачу в 50 копеек. И только когда кассир вдогонку крикнет: «Это же пять тысяч старыми!», — покупатель осознает и забирает сдачу.

— Если я что-то покупаю, то перевожу цены на старые деньги, — рассказывает пенсионерка из райцентра в Могилевской области. — Мне страшно становится. Булка хлеба — 1 рубль 20 копеек. А на старые целых 12 тысяч. Литр молока — 1 рубль 30 копеек, а на старые 13 тысяч. Как переведешь на те деньги, сразу становится понятно, какое все дорогое, и тратишь значительно меньше. Из-за деноминации, как всегда, пострадал народ. Накручивают цены даже не на копейки. Если взять с начала деноминации, то цены выросли на процентов 50.

Цены на многих интернет-сайтах до сих пор указывают в старых и новых деньгах

Психолог Павел Зыгмантович говорит, что «деноминация всегда приводит к тому, что люди начинают больше тратить, ничего удивительного в этом нет».

— Просто сумма 5000 рублей визуально больше, чем 50 копеек. И люди идут за той суммой, которая им кажется больше, — поясняет психолог. — Если это 5000 рублей, то эту сумму нужно сохранить, а если 50 копеек, то кому они нужны, несмотря на то, что это одно и то же.

Специалист добавляет, что «человеческое восприятие чего-либо очень зависит от контекста».

— Скидка 20 рублей от 100 рублей и 20 рублей от 1000 рублей для восприятия совершенно разные вещи. И там, и там у нас есть шанс сохранить 20 рублей. Но 20 рублей от 100 рублей — это целых 20% суммы, пятая часть. А 20 рублей от 1000 рублей — это всего лишь 2%. И в первом случае это будет огромная приятная скидка, а во втором — что-то вроде насмешки, несерьезно. И если поставить человека в ситуацию выбора, то ради 20% от 100 рублей он что-то будет делать. А ради 2% от 1000 рублей — нет, потому что контекст другой.

Психолог говорит, что те, кто «соотносит стоимость товара в новых деньгах с его стоимостью в старых, делают очень правильно».

— Это попытка не поддаться контексту. Я прожил 8 лет в Москве. Однажды заметил за собой крайне забавную штуку. Если я какую-либо сумму думал в белорусских рублях — у меня к ней было одно отношение. Когда в российских — другое, а в долларах — третье. Что-то стоило тысячу российских рублей. Я думал, что это нормально. Потом переводил в белорусские, это на тот момент было уже 340 тысяч рублей, и вещь казалась более дорогой, хотя стоимость ее от валюты не менялась. Но от перевода в разные валюты менялось восприятие.

Еще одна хитрость, которая поможет сэкономить тем, кто не чувствует ценности новых денег, соотносить сумму расходов с суммой дохода. Тогда можно будет увидеть, какую часть стоимость покупки составляет от общего количества денег.

— Соотносить сумму расхода с суммой зарплаты — это разумная вещь, — говорит Павел Зыгмантович. — И не только в отношении новых денег. Потому что это помогает человеку лучше рассчитать свои расходы.

Чтобы все-таки адаптироваться к ценам в рублях, а не в тысячах, специалист советует тренироваться.

— Если человек не может адаптироваться к новым деньгам, значит, проводит недостаточное количество финансовых операций, — уверен специалист. — Либо делает их не задумываясь, они происходят побочно. Это прекрасно лечится тренировками, когда человек ходит по магазину и специально подсчитывает, что сколько стоит, решает какие-то задачи, прорабатывает. Но, во-первых, люди ленятся этим заниматься. Во-вторых, все это должно проходить на фоне спокойного состояния.

Если человек постоянно возмущается и говорит себе: «Да как это все достало! Да какая это была глупость! Зачем это все сделали!», — никакого толку от этого не будет.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: TUT.BY

Сам Павел Зыгмантович за полгода начал готовиться к деноминации, поэтому с переходом на новые деньги никаких проблем у него не возникло.

— Когда я готовился, заранее, где-то за полгода, ходил и считал, сколько вещи будут стоить в новых деньгах. С помощью такой тренировки я совершенно безболезненно перешел, — говорит психолог.

А вот то, что многие до сих пор негодуют, что у нас ввели монеты, Павел Зыгмантович объясняет не психологией, а простой практичностью.

— Монеты удобны не для всех. В СССР их тоже недолюбливали. У копеек всегда одна проблема: их некуда девать — нужно куда-то сбрасывать, на чай оставлять. В кармане они звенят, монетница от них тяжелая и большая, не всегда в карман влезет. Даже легкие монеты носить неудобно. Человек всегда идет по удобному варианту, по пути наименьшего сопротивления, если у него нет причин идти вариантом сложным. Проводили как-то эксперимент со студентами. Одной группе сказали пойти привиться и дали адрес клиники, где это сделать. А второй группе дали адрес и карту. Так вот тех, кому дали карту, привилось гораздо больше, чем тех, кому не дали. Потому что с картой идти удобно, а просто с адресом — нет.

Старые деньги еще можно обменять на новые рубли

У некоторых белорусов на руках все еще есть старые деньги. По данным Нацбанка, основной объем старых денег был сдан до марта 2017 года. После этого старые деньги практически не изымаются.

Фото: TUT.BY

— Следует отметить, что на 1 марта 2018 года банкноты крупных номиналов: 50 000, 100 000 и 200 000 рублей — изъяты практически полностью, 99% от общего количества этих денег, находившихся вне касс Национального банка, — говорят специалисты. — Купюр средних номиналов: 10 000 и 20 000 рублей — изъято 75%, а мелких: 100, 500 и 1000 рублей — 39%. Если исходить из суммы наличных денег в обращении, а не от количества банкнот, то на 1 марта 2018 года изъято 98% от суммы банкнот.

Напомним, что до 31 декабря 2019 года старые деньги еще можно обменять на новые рубли в Нацбанке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года — в Нацбанке. А с 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.