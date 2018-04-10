Neue Zürcher Zeitung: У России нет ответа на санкции 1 10.04.2018, 22:42

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Никакая ракета «Кинжал» не сможет возместить экономические потери Дерипаски, не говоря уже о последствиях для всей экономики РФ.

Всего несколько часов разделяют два послания в адрес России, у которых один отправитель: Соединенные Штаты Америки. В одном видео в интернете, не привлекшем особого внимания, можно увидеть, как высылаемые из Москвы американские дипломаты прощались с Россией. Они говорил об успехах в работе и рассказывали личные истории об отношении к этой стране. Это была попытка забыть горечь и выразить надежду на улучшение российско-американских отношений вопреки всем взаимным упрекам, нападкам и препятствиям, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод - inosmi.ru).

Тяжелый удар.

Эту почти трогательную публикацию забыли и потому, что с вечера пятницы возмущение и непонимание США и вообще Запада в Москве лишь усилилось. Для России новый санкционный список американского министерства финансов стал тяжелым ударом — не только потому, что он затронул важных экономических магнатов и их компании на мировом рынке. Просто у Москвы нет на это готового ответа. И здесь демонстрация вооружений в обращении президента Путина к нации в начале марта не поможет. Никакая ракета «Кинжал» не сможет возместить экономические потери опытного бизнесмена Олега Дерипаски, не говоря уже о последствиях для всей экономики. Большинство «контрсанкций» принесли бы больше вреда самой России. Но прежде всего это часть обоснования Вашингтона, которую российская политика не может признать и которая почти не оставляет пространства для шагов навстречу, как правильно пишет российский политолог Владимир Фролов: «злонамеренные действия» Москвы во внешней политике.

Путин так убедительно победил на президентских выборах не только благодаря заблаговременному устранению серьезных кандидатов-соперников и полному послушанию официозных СМИ. Избирателям особенно нравились его действия в области внешней политики. Государственная пропаганда проделала в этом смысле точную работу. Молодые, много поездившие по миру россияне, а также те, кто испытывает ностальгию по Советскому Союзу, как и политически равнодушные, одинаково верят в то, что для Запада в вопросе санкций важно вовсе не то, что считается их причиной — аннексия Крыма, война в Восточной Украине, действия в Сирии, отравление двойного агента Скрипаля. Они верят в то, что Запад скорее не хочет признавать Россию как самостоятельного игрока в мировой политике.

Угрозы в адрес Сирии

Последние санкции стали для Москвы лучшим подтверждением ее теории. В том, что западные политики серьезно обеспокоены внешнеполитическими выходками Кремля и подрывом политического доверия, никто не сомневается. Москва «цинично» относится к таким ценностям.

Последствиями стали глубокое недоверие и заметное отсутствие ответов. В деле Скрипаля недавно бросилось в глаза то, как российские политики выдвигали в адрес Запада такие обвинения, которые, с западной точки зрения, в действительности описывают действия России: посеять смуту с помощью множества версий, использовать перевернутые, как у Оруэлла, понятия «правды» и «лжи», набросать военный сценарий. К тому же сетование российского посла в Вашингтоне на то, что он чувствует себя все более неугодным, выглядело ханжески. Россия, со своей стороны, в ходе выдворения дипломатов объявила весь политический отдел американского посольства в Москве персонами нон грата.

На фоне последней атаки с применением отравляющего газа в Сирии и очень прямого обвинения в адрес России и лично Путина со стороны президента Трампа это уже не просто анекдот. В сильном гневе Россия была готова разорвать с таким трудом удерживаемые связи. Сделанное Кремлем заявление о возможной встрече на высшем уровне Путина и Трампа, противоречащее всей дипломатической практике, показало, что Кремль еще видит возможность для сближения в будущем — или у него просто нет альтернатив.

С тех пор как Путин в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения на Украину был вынужден примириться с ценой за эту внешнеполитическую агрессию, конфронтация стала самой проверенной практикой Москвы — она прикрывает бессилие России в более тонком столкновении. Это касается и Сирии, где Россия видит себя на стороне победителя. Несколько недель в Москве говорили о том, что «террористы» якобы готовят газовую атаку, которая может стать поводом для американского военного удара по Дамаску. Глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил в середине марта, что это не останется без ответа. По его словам, в Дамаске есть российские сотрудники, которые могут подвергаться опасности, и российский контрудар имел бы потенциально губительные последствия. Теперь Москву удовлетворяет только этот сценарий.