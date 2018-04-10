Белорусская гимнастка завоевала три медали на международном турнире в Словении 10.04.2018, 22:46

Юлия Евчик

Юлия Евчик завоевала одну золотую и две бронзовые награды.

Белоруска Юлия Евчик завоевала одну золотую и две бронзовые награды на международном турнире по художественной гимнастике в Любляне (Словения), сообщает БелТА.

В упражнении с обручем белоруска получила от судей 17,500 балла и значительно опередила занявшую второе место израильтянку Николь Зеликман (16,600 балла). Россиянка Анна Соколова стала бронзовым призером в этой дисциплине — 16,500.

Юлия Евчик также завоевала бронзовые награды в упражнении с лентой и в индивидуальном многоборье.

Очередным крупным стартом белорусских граций станет этап Кубка мира в итальянском Пезаро с 13 по 15 апреля. К этому турниру в составе национальной сборной готовятся Екатерина Галкина, Анастасия Салос и команда в групповых упражнениях. Алина Горносько продолжает восстанавливаться после травмы, и для нее основным стартом станет чемпионат Европы в испанской Гвадалахаре, который состоится 1−3 июня.