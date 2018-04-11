Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совбезе ООН 11.04.2018, 7:33

Резолюция предлагала провести независимое расследование химической атаки.

Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США по Сирии. Об этом сообщает CNN.

Резолюция предлагала провести независимое расследование химической атаки в Думе, в которой Запад обвиняет режим Башара Асада.

Против проекта резолюции США также проголосовала Боливия, Китай воздержался.

Российскую резолюцию также не приняли. Она предлагала создать новый орган, который должен был установить ответственного за атаку.

По информации AirLive, авиаперевозчиков, которые выполняют рейсы в Средиземноморье, предупредили, что в ближайшие 72 часа могут быть нанесены ракетные удары по целям в Сирии. В связи с этим они должны быть готовы к перепланированию маршрутов.

Сегодня, 10 апреля, президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа США на атаку против мирного населения в Сирии. Привлечь к ответственности виновных в химической атаке призвала и премьер Британии Тереза Мэй.

7 апреля 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, город в восточной Гуте, контролируемый повстанцами.

Россия свою причастность к атаке отрицает.