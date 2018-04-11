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После победы над «Барселоной» «Рома» опубликовала нечитаемый твит

  • 11.04.2018, 7:37
Фото: Champions League

Он собрал 100 тысяч ретвитов за полчаса.

После поражения в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:4) итальянская «Рома» совершила одну из главных сенсаций турнира, разгромив каталонцев в ответной встрече со счетом 3:0, сообщает tut.by.

Во время игры в твиттере итальянского клуба появлялось много эмоциональных сообщений, но самый необычный был опубликован на последних секундах. Многозначное восклицание «DAJE» преобразовалось в кашу из букв и символов. Эмоции автора твита оказались близки многим болельщикам «Ромы» и сторонним пользователям. В течение получаса сообщение собрало более 100 000 ретвитов. Спустя час их было уже 120 000.


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