После победы над «Барселоной» «Рома» опубликовала нечитаемый твит 11.04.2018, 7:37

Фото: Champions League

Он собрал 100 тысяч ретвитов за полчаса.

После поражения в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:4) итальянская «Рома» совершила одну из главных сенсаций турнира, разгромив каталонцев в ответной встрече со счетом 3:0, сообщает tut.by.

Во время игры в твиттере итальянского клуба появлялось много эмоциональных сообщений, но самый необычный был опубликован на последних секундах. Многозначное восклицание «DAJE» преобразовалось в кашу из букв и символов. Эмоции автора твита оказались близки многим болельщикам «Ромы» и сторонним пользователям. В течение получаса сообщение собрало более 100 000 ретвитов. Спустя час их было уже 120 000.