Ольга Чайчиц: Не вижу смысла ездить на суды 11.04.2018, 7:40

Независимые журналисты продолжают борьбу за свободу слова в Беларуси.

Сразу четыре суда над «белсатовцами» должны были состояться вчера. Прошли два – над Александром Борозенко и Анной Аземшей. Какие приговоры – неизвестно, так как Аземша и Борозенко в суд не явились, процесс прошел заочно, а по телефону результаты рассмотрения очередного дела над ними сотрудники суда говорить отказались: мол, отправим по почте, сообщает «Белсат».

Процесс еще над двумя нашими журналистами – Андреем Козелом и Ольгой Чайчиц – отложили. Точной даты нового заседания нет, зато журналистов предупредили, что в случае неявки в суд, их туда доставят принудительно.

Ольга Чайчыц рассказывает, что даже если продукт делали не они, им хотели повесить статью:

«Вообще не вижу смысла ездить на суды, так как никакие наши аргументы никогда никто не слушает. К тому же они назначили заседание на время, когда у Андрея День рождения. Когда мы не поехали и позвонили, чтоб узнать результаты, на нас начали кричать, что мы «из-за какого-то праздника» не хотели приехать. Сказали, что в следующий раз приведут нас силой и осудят».