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К прилету маятника

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  • Виктор Шендерович
  • 11.04.2018, 7:54
  • 5,432
Виктор Шендерович

С приехалом вас, дорогие россияне.

Я нынче, временно, не на Родине и не в первый раз констатирую: географическая отдаленность от России меняет восприятие происходящего с ней.

Воздушная подушка эта - не только амортизирует удар, но и придает взгляду некоторый угол остранения.

И вместо "ох, и не … ж себе" говоришь, прочитав новости:

- Ну надо же.

И вот под этим углом зрения находясь, хочу заметить, что все, конечно, очень хреново, но хреново вполне предсказуемо. Потому что все это - и полная отморозка путинской команды, давно уже никому и ничему не подконтрольной, и адекватный (наконец) ответ Запада, разглядевшего (наконец), с кем имеет дело, - все это, так или иначе, было совершенно неизбежно...

Собственно, смысловая развилка была пройдена при аннексии Крыма; остальное - подробности броуновского движения. Гиркинские идиоты могли сбить не малазийский "боинг", а какой-нибудь другой; Кремль - попасться не на неудавшейся попытке убийства, а на предыдущей, удавшейся... Дерипаска мог начать прилюдно раскидывать пальцы не при этой проститутке, а при соседней... Или не Дерипаска... На месте Сирии, сдетонировавшей в эти дни беспрецедентным демаршем США, могла оказаться другая ущербная геополитическая точка, задевающая наши вечно зудящие имперские амбиции...

Но все получилось, как получилось, - и теперь мы смотрим это кино дальше. Смотрим, - потому что наша интеллигентская попытка повлиять на сюжет, стать действующими лицами российской истории, - оказалась слабой и некондиционной.

Радости нас теперь ожидает совсем мало, а беды все больше. Желающие позубоскалить над Дерипаской могут, конечно, развлечь обитателей своего фейсбука, но худо будет не Дерипаске, а (для начала) жителям российских городов, чей бюджет почти полностью зависим от "Русала"...

Надежда мечтательной части либерального спектра, что хотя бы сейчас до электората что-нибудь дойдет, кажется мне малоосновательной: не дойдет. "Стокгольский синдром" уже сожрал изнутри всех заложников, и им остается теперь только сплотиться вокруг Путина, против внешней угрозы - уже реальной, кстати.

Самим же Путиным и вызванной.

Вот тут он постарался на славу, кормилец наш закупоренный. Это - получилось! С удвоением ВВП не получилось, с федерализмом не получилось, дорог как не было, так и нет; газификация - по праздникам... Чечня, конкурирующая с Альпами, и Сколково, показывающее средний палец Силиконовой долине, приветствуют друг друга в одной и той же лубянской заднице... Ничего не получилось у Путина, кроме внутреннего абсолютизма и внешней изоляции, абсолютизму традиционно сопутствующей. Причем изоляция эта в нашем случае - изоляция очень слабого, хотя и сильно хорохорящегося государства. Государства, объедаемого с востока, уже в открытую, мощным Китаем, а на Западе - сплотившем против себя весь цивилизованный мир...

Это ж как надо было постараться, а?

С приехалом вас, дорогие россияне. Продолжайте праздновать напоследок - взятие Крыма или что там у вас сейчас в повестке народных гуляний? Ничего другого, кажется, уже не остается.

Повторю сказанное четыре года назад: по отдельности всех нас - очень жалко, всех вместе - нет.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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