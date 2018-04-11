Цукерберг: Facebook дает отпор российским троллям 2 11.04.2018, 7:59

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Социальная сеть ведет с Россией «гонку вооружений».

Сотрудники Facebook ведут гонку вооружений с группами и аккаунтами, которыми управляют из России и которые используют соцсеть для влияния на общественное мнение. Об этом сказал основатель Facebook Марк Цукерберг во время дачи показаний в Конгрессе, сообщает liga.net.

"Это гонка вооружений и они будут совершенствоваться", - сказал Цукерберг.

По его словам, в соцсеть уже внедрили искусственный интеллект, который будет блокировать "избирательных троллей", которые вмешиваются в политические дискуссии, чтобы повлиять на голосования.

Цукерберг признал, что угрозу троллей распознали слишком поздно и Facebook медленно среагировал на новые информационные операции нового типа, которые происходили перед выборами в США в 2016 году.

Основателя соцсети вызвали на допрос в Конгресс из-за утечки данных пользователей, которая вероятно произошла через компанию Cambridge Analytica.