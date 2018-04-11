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Сельчане из-под Турова не дождались помощи властей и сами построили мост

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  • 11.04.2018, 8:08
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Для сбора денег люди просто поставили банку в местном магазине.

Пока жители Житковичей и Турова проводили зиму в попытках попасть на ту сторону Припяти, над которой треснул мост, жители деревни Семурадцы, которая находится в 8 километрах от Турова, спасали от преждевременной смерти свой мост - собственными силами и деньгами, сообщает «Радыё Свабода».

В советское время через мост ездили колхозные трактора и комбайны, люди ходили по грибы и ягоды. Почти за четверть века мост превратился в опасную ловушку с гнилых досок.

Сельсовет, райисполком молчали. Сельчане собрали деньги через краудфандинг (хотя они и не знают такого слова) - и построили новый мост.

«Без моста нам никак. Там же лес, грибы, ягоды. Мой отец и еще один хороший мужчина подумали так: а давайте попробуем! Поставили банку в магазине - чтобы люди бросали деньги. Те, кто в городах живет - пустили это в интернет. Ни сельсовет, ни райисполком ничем не помогли, хотя люди и писали туда », - говорит Тамара Горлица.

Мостом гордиться и Владимир Лебединский. Для него это не просто деревянная укладка между берегами Ствиги.

«Все, кто ни приедет в деревню - сразу идут на мост. И старые, и малые. Там место такое, знаете ... там можно встретиться, посидеть, поговорить », - говорит житель.

Деньги собирали через интернет и в банку

Деньги через интернет и через банку в магазине собрали «где-то 50 на 50», вышло около 800 рублей. За них приобрели материал, гвозди, скобы. Строили мост сами - десять дней, по десять-одиннадцать человек ежедневно приходила на смену.

«У нас есть Мишка, он инвалид с детства. Смотрю - и он идет с топором на мост. Говорю: Мишка, и тебе надо мост? А он говорит: мост нужен всем! Помогал нам во все дни», - говорит местный житель.

Руководил стройкой 70-летний Николай Алиферовец. Он имеет две лодки, поэтому проблемы попасть на ту сторону Ствиги для него не было.

Николай Алиферовец

«Я-то могу поехать куда хочу, по ягоды, грибы, походить там. А братья говорят - давай хоть укладку сделаем, организуем. А и правда - пусть мост будет людям», - говорит пенсионер.

Его односельчанин отказывается называть свою фамилию, но охотно проводит нам экскурсию по деревне. Всех журналистов он считает лжецами, так как читает государственные газеты и сравнивает прочитанное с тем, что видит своими глазами.

«Я в газете прочитал, что мост наш благодаря «депутату» какому построили. Это же надо так врать! »- смеется он.

За мостом - дорога?

Моста сельчане построить смогли, но есть другая беда - дорога на улице Школьной вся в колдобинах.

«Половину дороги подсыпали, вторую так и бросили. Ни пройти ни проехать, вот так и страдаем», - жалуется житель. Другой поддакивает - дорога дрянь, власть ничего не делает. А потом замечает: «Слушай, мост мы сделали ж, может и дорогу сделаем? А что? Я дам 50 рублей с пенсии, дам, говорю тебе!»

Председатель сельсовета: «Они сами решили, своими силами»

Председатель Рычовского сельского совета Виталий Бакунович в комментарии сказал, что жители деревни Сeмурадцы в сельсовет за помощью не обращались.

«Мы в этом участия не принимали, они сами решили отремонтировать мост, своими силами. Собрались в складчину, открыли расчетный счет, нашли выходцев из этой деревни и их родственников, те перечислили деньги, приобрели материалы», - сказал председатель сельсовета.


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