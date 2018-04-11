Семь лет назад было взорвано минское метро 18 11.04.2018, 8:16

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11 апреля 2011 года прогремел взрыв на станции метро «Октябрьская» в Минске.

15 человек погибли, 387 - получили ранения различной степени тяжести. В совершении взрыва обвинили уроженцев Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева.

Они оба были задержаны уже спустя сутки, вечером 12 апреля. Помимо взрыва в метро, их обвинили в терактах в Витебске осенью 2005 года и в Минске 4 июля 2008-го.

Уголовное дело о взрыве в метро рассматривал Верховный суд. Коновалов в ходе процесса свою вину признал полностью. Ковалев свою причастность ко всем трем взрывам отрицал, а также заявил, что в ходе досудебного расследования оговорил себя и Коновалова под давлением следствия. 30 ноября суд приговорил их к высшей мере наказания - смертной казни.

Ковалев подал кассационную жалобу на приговор и прошение о помиловании на имя Лукашенко. Коновалов, по официальным данным, прошение не подавал.

Лукашенко в помиловании отказал, мотивируя это «опасностью и чрезвычайно тяжелыми последствиями для общества совершенных актов терроризма».

Комитет ООН по правам человека, куда поступила жалоба от родных Ковалева, призвал власти Беларуси не казнить осужденного до тех пор, пока жалоба не будет рассмотрена. Тем не менее 17 марта 2012 года стало известно, что оба смертных приговора приведены в исполнение. Как следует из официальной справки о смерти Ковалева, это произошло 15 марта.

ФОТО: CTV.BY

Многие в Беларуси, в том числе некоторые пострадавшие от теракта, сомневаются в вине Коновалова и Ковалева. Они указывали на то, что судебный процесс не соответствовал правовым нормам, доводы защиты игнорировались. Правозащитники, в свою очередь, отмечают беспрецедентно быструю казнь обвиненных в теракте, что, по их мнению, выглядит подозрительно.

Мать одного из казненных Любовь Ковалева не верит в виновность своего сына. Она вместе с правозащитниками в течении года пыталась добиться от властей информации о месте его захоронения и выдачи тела. Родители другого казненного на контакт с журналистами не идут.

Международное сообщество, в том числе Совет Европы и Евросоюз, осудили расстрел Коновалова и Ковалева и в очередной раз призвали Беларусь - единственную в Европе страну, где до сих пор приводят в исполнение смертные приговоры - ввести мораторий на смертную казнь.