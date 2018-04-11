закрыть
11 апреля 2018, среда, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Азербайджане начались внеочередные «выборы» президента

5
  • 11.04.2018, 8:21
  • 1,633

В 2016 году парламент изменил избирательный кодекс Азербайджана.

В среду, 11 апреля, в Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских «выборах».

Об этом сообщают РИА «Новости».

Голосовать имеют право свыше 5 миллионов граждан страны. Они будут выбирать главу государства на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, еще 41 участок откроется за пределами страны.

За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых и действующий правитель страны Ильхам Алиев. День выборов в Азербайджане является нерабочим.

В 2016 году парламент изменил избирательный кодекс Азербайджана. Было внесено 30 поправок, одна из которых гласит, что президент страны будет избираться сроком на 7 лет. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому «выборы» будут признаны состоявшимися в любом случае.

Напомним, что 5 февраля, правитель Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских «выборов». Внеочередные выборы были назначены на 11 апреля, хотя должны были состояться в октябре этого года.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина