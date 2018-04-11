В Азербайджане начались внеочередные «выборы» президента 5 11.04.2018, 8:21

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В 2016 году парламент изменил избирательный кодекс Азербайджана.

В среду, 11 апреля, в Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских «выборах».

Об этом сообщают РИА «Новости».

Голосовать имеют право свыше 5 миллионов граждан страны. Они будут выбирать главу государства на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, еще 41 участок откроется за пределами страны.

За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых и действующий правитель страны Ильхам Алиев. День выборов в Азербайджане является нерабочим.

В 2016 году парламент изменил избирательный кодекс Азербайджана. Было внесено 30 поправок, одна из которых гласит, что президент страны будет избираться сроком на 7 лет. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому «выборы» будут признаны состоявшимися в любом случае.

Напомним, что 5 февраля, правитель Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских «выборов». Внеочередные выборы были назначены на 11 апреля, хотя должны были состояться в октябре этого года.