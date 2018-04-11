Два бывших факультета БГУ объединят в один институт 7 11.04.2018, 8:25

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Решение принял совет Белгосуниверситета.

Институт бизнеса создадут в Белорусском государственном университете. Решение об его открытии путем объединения Института бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) и Государственного института управления и социальных технологий (ГИУСТ) единогласно приняли члены Совета БГУ, сообщает сайт университета.

В течение последнего полугодия ректорат и службы БГУ проводили системный анализ всех сфер деятельности университета. Результаты показали ряд тенденций, требующих значительных коррекций. Одна из них касается дублирования специальностей внутри комплекса БГУ, что сказывается на конкурентоспособности образования.

На Совете БГУ было отмечено, что ИБМТ и ГИУСТ развивались параллельно, но их деятельность основывалась на разных концепциях. Назрела необходимость выстраивания единой стратегии развития бизнес-образования в БГУ, и внутренняя конкуренция здесь абсолютно неприемлема. Решение о слиянии двух институтов проходило достаточно взвешено и основывалось на глубоком анализе его целесообразности.

«Объединение институтов усилит бизнес-образование в Беларуси и создаст мощный аналог высшей школы экономики, имеющейся во многих элитарных университетах мира», – резюмировал ректор Андрей Король.

Стратегия Института бизнеса ориентирована на подготовку студентов по пяти специальностям и их направлениям: «маркетинг», «менеджмент», «бизнес-администрирование (преподавание на русском и на английском языках)»; «логистика» и «управление информационными ресурсами». При этом акцент сделан на усиление магистерской, аспирантской подготовки, а также оказание образовательных услуг по повышению квалификации, переподготовки и др.

Также Совет БГУ утвердил передачу блока социокультурных специальностей на профильные факультеты, что позволит аккумулировать образовательные ресурсы по подготовке специалистов. В частности, оптимизированы структуры специальностей факультета философии и социальных наук и факультета социокультурных коммуникаций. Специальности первой ступени высшего образования «социальная работа (по направлениям) и второй ступени высшего образования «социальная психология», «реабилитология», «психология» переданы на ФФСН. Специальности первой ступени высшего образования «дизайн (по направлениям) и второй ступени высшего образования «средовой дизайн» будут базироваться на ФСК.