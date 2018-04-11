закрыть
11 апреля 2018, среда, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Восемь парадоксальных навыков успешных людей

3
  • Тревис Бредберри, «Новое время»
  • 11.04.2018, 8:32
  • 2,050

Почему таких людей можно назвать «вежливыми нарушителями».

Знаете, что говорят о выборе? У каждого он есть. Если хотите увидеть это правило в действии, вбейте в поиск «черты характера успешных людей». Часть результатов наверняка приведет вас к известному стэнфордскому эксперименту с зефиром, который показал, что способность отсрочить вознаграждение является главным компонентом успеха.

Однако эта теория далеко не единственная:

Согласно стэнфордскому психологу Кэрол Двек, все зависит от мышления. Она провела серию экспериментов, показавших: если обычный человек рассматривает свои возможности как «зафиксированные активы», то успешные люди обладают так называемым «мышлением роста». Иными словами, успешные люди сосредотачиваются на самосовершенствовании и преодолении вызовов, а не на собственных ошибках как следствии своих непоправимых недостатков.

В другом исследовании ученые оценили социальные навыки 700 детей, посещающих детские сады. 20 лет спустя исследователи обнаружили у участников эксперимента прочную взаимосвязь между социальными навыками и успехом. Дети с лучшими социальными навыками с большей вероятностью оканчивали колледжи и получали работу, в то время как дети с проблемами в социальных навыках чаще вырастали нарушителями правопорядка, алкоголиками и потенциальными кандидатами на места в социальном жилье.

Список можно продолжить. Так в чем же дело? Почему теории относительно того, какие черты необходимы для успеха, так разнятся? Думаю, все дело в том, что большинство успешных людей настолько сложны, что в них сочетаются парадоксальные черты характера.

Чаще все они обладают не той или иной чертой, а обеими. И это является ключом к их успеху. Вот несколько примеров.

1.Они вежливы, но абсолютно не боятся раскачивать лодку. Я называю успешных людей «любезными нарушителями». Их никогда не устраивает статус-кво. Они постоянно задают вопросы вроде «а что если?» и «почему бы и нет?» Они не боятся поставить под сомнение устоявшуюся истину, но при этом не разрушают ничего только ради разрушения. Они делают это ради улучшения. При этом они вежливы и внимательны, не обращают внимания на чужие ошибки, лишь бы унизить человека. Это, впрочем, не значит, что они сидят, сложа руки, и позволяют другим двигаться в ложном направлении. Они, не колеблясь, скажут, когда придет время изменить курс.

2.Они очень страстны, но при этом рациональны и объективны в отношении работы. Успешные люди увлечены работой, но не позволяют этой страсти мешать их мыслям. Они обладают способностью сделать шаг назад и критически взглянуть на свою работу, а также принять ошибки. Если это катастрофа, они это признают, потому что понимают – лучше попробовать нечто иное, чем выпускать под своим именем то, что не соответствует их уровню. Такая способность отстраниться также помогает им принимать обратную связь и не воспринимать ее на свой счет.

3.Они мыслят конвергентно и дивергентно. Конвергентное мышление – это то, что измеряется тестами на IQ: рациональное мышление, которое, как правило, приводит к одному правильному решению. Дивергентное мышление менее определенное. Оно связано с генерированием идей, постановкой вопросов, на которые нет однозначно правильных или неправильных ответов. Те и другие важны. Не имеет значения, насколько высокий ваш IQ, вы не станете успешными, если не можете мыслить за рамками пресловутой коробки. С другой стороны, вам необходимы навыки рационального мышления, чтобы корректно судить о сильных сторонах своих идей. Вот почему этот парадокс так важен.

4.Они энергичны и спокойны. Кажется, будто успешные люди обладают нескончаемой энергией, когда дело касается их пристрастий. Но они не безрассудны. Они способны контролировать энергию. Они тяжело работают и фокусируются на задаче, но делают это так, что кажется, будто это легко и весело. Некоторые энергичные люди скорее гиперактивны и несфокусированы, прыгают от одного дела к другому. Успешные люди знают, как обуздать энергию, чтобы она работала во благо прогрессу и не подрывала его.

5.Они любят работать и развлекаться. Успешные люди олицетворяют расхожую цитату: «Делай то, что любишь, и ты не будешь работать ни дня». Все дело в том, что они любят то, чем занимаются, и находят глубокое удовлетворение в мозговых штурмах, решении проблем и преодолении сложных проектов. И хотя они относятся к работе очень серьезно, получаемые радость и удовольствие размывают привычную линию разграничения между работой и развлечением.

Успешные люди знают, как обуздать энергию, чтобы она работала во благо прогрессу

6.Они амбиверты. Успешные люди чувствуют себя комфортно в обоих амплуа: в зависимости от ситуации они могут быть экстравертны или интровертны. Они могут тихо сидеть в конце конференц-зала и слушать, что происходит. Или могут выйти на сцену, схватить микрофон и увлечь огромную толпу. В обеих ролях им будет одинаково комфортно.

7.Они наивны и умны. Никто не будет спорить с тем, что интеллект – важная составляющая успеха, но многие успешные люди по-детски лишены способности принимать ограничения, которые многие другие воспринимают как должное. Они не принимают те ограничения, которые обозначают другие люди.

8.Они скромны и горды. Гордиться своей работой – необходимое условие успеха. Но успешные люди знают, что они не очутились бы на своем месте, если бы не работа предшественников и тех, кто шел к успеху вместе с ними. Они знают, что достигли успеха не в одиночку, принимают это, а потому им не нужно никому ничего доказывать. Поэтому очень многие успешные люди оказываются крайне скромными.

Тревис Бредберри, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина