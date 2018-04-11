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Экономист: Может начаться отток валюты из Беларуси

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  • 11.04.2018, 8:43
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Вадим Иосуб

Белорусские власти никаким образом не могут повлиять на ситуацию.

В конце прошлой неделе США ввели санкции против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Это сказалось на российском рубле, который упал к доллару, евро, а также к белорусскому рублю. Вадим Иосуб, старший аналитик финансовой компании «Альпари», рассказал «Кур'еру», что произошло и чего ждать белорусам:

Почему упал российский рубль?

С 2014 года против России вводилось множество санкций, но они практически не затрагивали российскую экономику. Новые санкции, которые объявил Вашингтон в прошлую пятницу, впервые направлены против предприятий, которые активно работают на мировых рынках, размещают акции и облигации.

А так как возникла неопределённость и непонятно, какие российские предприятия могут попасть под санкции завтра, инвесторы стали активно продавать их акции. В итоге некоторые акции обвалились на 20% и более. Например, больше всех от санкций пострадал Олег Дерипаска, владелец компании En+ Group. В общей сложности олигарх потерял $ 1,3 млрд. Это 1/5 часть его состояния.

При каких условиях может ослабнуть белорусский рубль и есть ли экономические причины для его падения?

Единственная экономическая причина для падения белорусского рубля — резкий рост спроса на иностранную валюту, резкий спад её предложений или одновременно то и то.

Например, если продолжится падение российского рубля к белорусскому, уменьшится экспорт, то снизится предложение валюты. Если возникнет бум потребительских покупок в России, то в Беларуси увеличится спрос на валюту. Это может привести к падению белорусского рубля.

Как ситуация скажется на белорусских предприятиях и экономике?

В понедельник, 9 апреля, российский рубль упал к доллару, евро и белорусскому рублю.

«10 апреля – такая же картина. Если судить по стоимости валютной корзины, белорусский рубль укрепляется. Для него падение российской валюты перевешивает рост евро, доллара, — говорит Вадим. — Однако падение российского рубля может плохо сказаться на белорусской экономике, так как Россия — наш основной экспортный рынок. Белорусская продукция может стать в России более дорогой, а значит, менее конкурентоспособной».

Если падение на российском рынке затянется, может возникнуть рецессия (умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста — Прим. ред).

Падение цен отрицательно скажется на российском ВВП.

А это практически всегда негативно отражается на белорусской экономике, потому что Россия — основной внешний экономический партнёр.

Как это отразится на товарообороте двух стран? Если наши товары на экспорт станут дороже, то российский импорт — дешевле?

В это же время, по информации Вадима Иосуба, дешевеет российский импорт. В России могут появиться очереди белорусских покупателей, которые приехали за бытовой техникой, автомобилями. Эта ситуация может привести к вымыванию валюты из страны, как случилось в конце 2014 года.

«Однако надо иметь в виду, что тогда это произошло, когда российский рубль упал к белорусскому на 10−15%. Сейчас же падение за два дня составило около 4%. Поэтому это пока не то падение, которое заставит белорусов массово потянуться в Россию», — добавляет эксперт.

«Эта ситуация возникла из-за санкций США по отношению к России. Белорусские власти никаким образом не могут на неё повлиять. При любом развитии событий нам отводится роль наблюдателя», — резюмирует Вадим Иосуб.


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