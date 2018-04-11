«Заставляют платить больше – и не пускают к счетчикам»
- 11.04.2018, 9:11
- 2,300
Жители Первомайского района Минска борются с чиновниками за свои права.
Насчитали за тепло более чем в три раза больше, чем другим, и даже не пустили к счетчикам. Жители дома номер 8 в Калининградском переулке в столице борются за свои права, однако чиновники и милиция не только не услышали их жалоб, но и захватили все документы и банковский счет товарищества собственников дома, сообщает «Белсат».
Подробнее – смотрите в видеорепортаже.