«Заставляют платить больше – и не пускают к счетчикам» 11.04.2018, 9:11

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Жители Первомайского района Минска борются с чиновниками за свои права.

Насчитали за тепло более чем в три раза больше, чем другим, и даже не пустили к счетчикам. Жители дома номер 8 в Калининградском переулке в столице борются за свои права, однако чиновники и милиция не только не услышали их жалоб, но и захватили все документы и банковский счет товарищества собственников дома, сообщает «Белсат».

Подробнее – смотрите в видеорепортаже.