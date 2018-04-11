закрыть
11 апреля 2018, среда, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Заставляют платить больше – и не пускают к счетчикам»

  • 11.04.2018, 9:11
  • 2,300

Жители Первомайского района Минска борются с чиновниками за свои права.

Насчитали за тепло более чем в три раза больше, чем другим, и даже не пустили к счетчикам. Жители дома номер 8 в Калининградском переулке в столице борются за свои права, однако чиновники и милиция не только не услышали их жалоб, но и захватили все документы и банковский счет товарищества собственников дома, сообщает «Белсат».

Подробнее – смотрите в видеорепортаже.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина