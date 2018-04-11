В Хабаровске разбился вертолет Ми-8 11.04.2018, 9:18

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО/KORRESPONDENT.NET

Шесть человек погибли.

В российском Хабаровске в районе улиц Антенная и Хирургическая упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Все тела найдены. После того как с ними поработают следователи, их перевезут в Бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации», — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края РФ Александр Витько, сообщает РБК.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В СК рассказали, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж.

В рамках поисковой операции, к которой были привлечены 219 человек, обнаружены оба «черных» ящика вертолета Ми-8.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оперативно оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. По распоряжению правительства в границах города Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.