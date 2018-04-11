В Японии стремительно выросли инвестиции в биткоин 1 11.04.2018, 9:28

Как минимум 3,5 млн жителей страны занимаются торговлей криптовалютами.

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) впервые опубликовало официальную статистику по криптовалютному трейдингу. Судя по данным, собранным на 17 торговых площадках, по состоянию на 31 марта как минимум 3,5 млн жителей страны занимаются торговлей цифровыми активами, сообщает forklog.com.

Среди них трейдеры до 30 лет составляют 28%, до 40 лет — 34%, до 50 лет — 22% соответственно. Отмечается, что публикация этих данных стала очередным шагом FSA на пути к увеличению прозрачности местной криптовалютной индустрии после похищения более полумиллиарда долларов у биржи Coincheck.

Кроме того, по данным регулятора, по состоянию на конец марта 142 тысячи жителей страны инвестируют в криптовалютные маржинальные позиции и фьючерсы.

Примечательно, что годовой объем торгов непосредственно биткоином вырос с $22 млн 31 марта 2014-го до $97 млрд в 2017 году. В то же время торговля маржинальными, кредитными и фьючерсными позициями на биткоин выросла с $2 млн в 2014 до $543 млрд только в 2017 году.