Потерпевший по делу Япринцевых требует $300 тысяч компенсации 1 11.04.2018, 9:48

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Иск рассматривает суд Фрунзенского района Минска.

Суд Фрунзенского района Минска начинает рассмотрение иска Андрея Рабцевича, потерпевшего по резонансному делу Владимира и Казбека Япринцевых и Александра Арабяна, о компенсации морального вреда, сообщает tut.by.

Свои страдания потерпевший оценил в 300 тысяч долларов, 10% от суммы, которую ему не вернули Япринцев-младший и Арабян. Истец настаивает, что физические и нравственные страдания ему нанесли действия всех трех фигурантов первого дела, хотя по решению суда компенсировать ему материальный ущерб должны только отбывающие наказание Казбек Япринцев и Арабян.

«В связи с противоправными действиями ответчиков у него (Андрея Рабцевича. — Прим. TUT.BY) нарушился сон, начало подниматься артериальное давление, появилось чувство тревоги за будущее, он понес большие финансовые потери и существенные моральные переживания, поскольку ущерб ему до сих пор не возмещен», — заявил представитель Рабцевича Владимир Бабкин.

По приговору суда, вынесенному в августе 2015 года, Арабян и Япринцев-младший признаны виновными по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса, — «Мошенничество». Оба получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело в отношении Владимира Япринцева было переквалифицировано с мошенничества на ч. 1 ст. 405 — «Заранее не обещанное укрывательство». Он наказан штрафом в 500 базовых величин (10,5 тысячи рублей).

Материальный ущерб — это 3 млн долларов, которые пришли на счет офшорной компании Казбека Япринцева и его коллег весьма тернистым путем. К примеру, гособвинитель Юрий Шерснев в первом процессе попросил Рабцевича уточнить, откуда деньги. «Деньги в кредит вы получили от гражданина ЕС? Вы их взяли как физлицо?» — уточнил прокурор. «Деньги на расчетный счет Kersey (шотландская „дочка“ компании Skay IT, коммерческим директором которой подписывался Рабцевич) — от эстонской моей компании. А на нее — с моего личного счета. А на него — от гражданина ЕС», — пояснил Рабцевич. Суммы иска с учетом процентов и штрафов тогда заявлялись разные, максимум, который пытался взыскать потерпевший, — 7,9 млн долларов. Позже в TUT.BY обратился гражданин Украины, утверждавший, что это, возможно, деньги, переведенные его компанией. Однако распутывать этот вопрос оказалось весьма затруднительно.

На предварительном заседании по иску о компенсации морального вреда вопрос происхождения денег поднимался вновь. Представитель Япринцевых отметила, в частности, что все расчеты шли между юрлицами, а вопрос происхождения денег у истца важен, чтобы оценить, «можно ли так страдать по деньгам, добытым не совсем законным путем». Она также отметила, что сумма — 300 тысяч долларов — больше похожа на попытку получить проценты с суммы долга, а не компенсировать моральный ущерб.

Интересно, что ранее Рабцевич уже пытался получить свои 3 млн долларов в гражданском процессе, причем с Владимира Япринцева, который еще до задержания изъявлял готовность погасить долги сына и выплатил потерпевшему по разным данным от 490 тыс долларов до 700 тысяч. Обязательства Япринцева-старшего были оформлены договором займа между ним и Рабцевичем, однако суд признал заем безденежным, то есть погашать материальный ущерб Владимир Япринцев не должен.

Нынешние исковые требования Япринцевы не признали.