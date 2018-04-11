Трамп отметил прогресс в отношениях с Китаем
- 11.04.2018, 9:51
Президент США поблагодарил руководителя КНР Си Цзиньпина за его позицию по таможенным пошлинам.
"Вместе мы добьемся существенного прогресса", написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на среду, 11 апреля, сообщает dw.com.
Ранее во вторник лидер КНР пообещал расширить доступ на рынок, понизить пошлины на импорт автомобилей и представить более привлекательные условия для инвестиций, сообщает агентство dpa. В ходе выступления на азиатском экономическом форуме в Боао Си Цзиньпин не упоминал торговые разногласия с США.
Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 апреля 2018 г.
Фондовые биржи в Токио и Гонконге отреагировали на слова лидера КНР ростом индексов. Европейские биржевые индексы Dax и EuroStoxx 50 также завершили вторник ростом.
Зеркальный ответ
Первого апреля министерство финансов КНР сообщило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров из США . Это был ответ Пекина на принятое президентом Трампом 8 марта решение установить пошлины в 25 процентов на импорт в США стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.
6 апреля США объявили о намерении ввести таможенные барьеры для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований общей стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил 25-процентной пошлиной на импорт ряда товаров с аналогичной общей стоимостью.