Трамп отметил прогресс в отношениях с Китаем 11.04.2018, 9:51

Президент США поблагодарил руководителя КНР Си Цзиньпина за его позицию по таможенным пошлинам.

"Вместе мы добьемся существенного прогресса", написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на среду, 11 апреля, сообщает dw.com.

Ранее во вторник лидер КНР пообещал расширить доступ на рынок, понизить пошлины на импорт автомобилей и представить более привлекательные условия для инвестиций, сообщает агентство dpa. В ходе выступления на азиатском экономическом форуме в Боао Си Цзиньпин не упоминал торговые разногласия с США.

Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 апреля 2018 г.

Фондовые биржи в Токио и Гонконге отреагировали на слова лидера КНР ростом индексов. Европейские биржевые индексы Dax и EuroStoxx 50 также завершили вторник ростом.

Зеркальный ответ

Первого апреля министерство финансов КНР сообщило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров из США . Это был ответ Пекина на принятое президентом Трампом 8 марта решение установить пошлины в 25 процентов на импорт в США стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.

6 апреля США объявили о намерении ввести таможенные барьеры для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований общей стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил 25-процентной пошлиной на импорт ряда товаров с аналогичной общей стоимостью.