Главные риски для рубля в этом году 2 11.04.2018, 9:59

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Долги правительства могут пошатнуть курс белорусской валюты.

Первый квартал завершился для валютного рынка Беларуси сравнительно благоприятно, несмотря на некоторое напряжение в начале 2018 года, пишет экономист Жанна Кулакова для издания «Белорусы и рынок».

Из трех основных иностранных валют подорожал лишь евро, однако его укрепление на 2 % связано исключительно с внешними факторами. Общеевропейская валюта продолжает улучшать свои позиции на международной арене.

Профицит сменился дефицитом

Такая «стойкость» рубля впечатляет, особенно с учетом того, что на I квартал 2018 года пришлись пиковые платежи по валютному госдолгу. Чтобы сделать расчеты безболезненными, пришлось пожертвовать частью золотовалютных резервов. Кроме того, правительство активно заимствовало валюту: за первые два месяца 2018 года государство привлекло 742,8 млн долларов от внешних кредиторов и 63,3 млн долларов от внутренних.

Заимствования продолжились и в марте. Судя по всему, в конечном счете власти погасили 1,45 млрд долларов внешнего долга сектора госуправления и исполнили другие валютные обязательства, не прибегая к значительным покупкам валюты на внутреннем рынке.

Впрочем, покупать там особо нечего: профицит валюты, наблюдавшийся на внутреннем рынке Беларуси в 2016-м и первом полугодии 2017 года, постепенно сошел на нет. За восемь месяцев, с июля 2017 года по февраль 2018-го, население, предприятия и нерезиденты купили на чистой основе 16 млн долларов. Для сравнения: годом ранее за аналогичный период субъекты валютного рынка выступили чистыми продавцами валюты, а объем чистой продажи составил 1,76 млрд долларов. Резкое уменьшение объемов продажи валюты и постепенная трансформация профицита в дефицит связаны главным образом с ростом доходов населения, снижением кредитных ставок и увеличением импорта.

Так или иначе, государство фактически лишилось возможности выкупать валюту на внутреннем рынке безболезненно для рубля. Это внушает определенные опасения и в будущем может аукнуться ослаблением рубля, поскольку валютный госдолг и платежи по нему велики, а собственных источников иностранной валюты в Беларуси практически нет.

О данных рисках говорят и зарубежные эксперты. Так, в конце марта о рисках девальвации в Беларуси заявил МВФ. Свою позицию эксперты фонда обосновали низкими золотовалютными резервами на фоне высокой потребности в валюте.

Разумеется, в данном случае речь не идет о девальвации в том смысле, который вкладывают в это явление многие белорусы. Курс доллара не вырастет на несколько десятков процентов за один день: при нынешнем руководстве Нацбанка такое невозможно даже представить. Речь идет о том, что из-за высокого валютного госдолга рубль может слабеть постепенно.

Экономика не генерирует валюту. По данным Минфина, на 1 марта 2018 года внешний госдолг Беларуси составил 16,4 млрд долларов.

Значительная валютная составляющая есть и у внутреннего госдолга, поскольку в последнее время Минфин активно привлекает валюту на внутреннем рынке с помощью валютных облигаций.

Ежегодные платежи по валютному госдолгу перевалили за 3 млрд долларов, а где брать эти миллиарды, если вся валюта, заработанная экспортерами, тратится на оплату импорта? Парадокс, но экспортно ориентированная белорусская экономика практически не генерирует иностранную валюту. Единственный внятный собственный источник валюты — экспортные пошлины, однако поступления от них невелики. Например, в 2018 году благодаря пошлинам планируется получить около 500 млн долларов. Для сравнения: общий объем предстоящих валютных платежей в нынешнем году — почти 3,8 млрд долларов.

В таких условиях правительству приходится рефинансировать долг, то есть гасить его за счет новых валютных займов. Это позволяет в срок и в полном объеме исполнять свои обязательства перед кредиторами, однако при таком подходе общий объем валютного госдолга не уменьшается. Следовательно, не снижаются и будущие платежи. Как итог, проблема погашения и обслуживания долга будет оставаться актуальной на протяжении длительного времени.

Значительных валютных выплат требует не только сам валютный госдолг, но и проценты по нему. В частности, в этом году на погашение процентов придется направить более миллиарда долларов. Источник этого миллиарда пока неизвестен: в пояснительной записке к бюджету-2018 четко прописаны лишь источники погашения основного долга (1,2 млрд долларов принесут новые займы, 1 млрд будет покрыт за счет ЗВР и 500 млн поступят в виде экспортных пошлин). Что касается средств на обслуживание долга, то они заложены в сам бюджет. На выплату процентов по внешним долгам предполагается направить 1,95 млрд руб. бюджетных средств — это как раз недостающий миллиард долларов в эквиваленте.

Покупка «нелишней» валюты ослабит рубль

Все это наводит на мысль, что миллиард или по крайней мере большая его часть может лечь на внутренний валютный рынок. В прошлом году с этим не возникло бы особых проблем: в первом полугодии на внутреннем валютном рынке сформировался профицит в 1,2 млрд долларов. Однако в нынешнем году он сошел на нет. Не исключено, что впоследствии на внутреннем рынке появится «лишняя» валюта, но крайне маловероятно, что ее излишек будет столь велик. При таком раскладе покупка валюты на обслуживание госдолга неминуемо надавит на рубль.

По сути, это и есть главный риск для рубля и в 2018-м, и в последующие годы. По этой причине с очень высокой степенью вероятности белорусский рубль будет постепенно слабеть по отношению к корзине валют. В зависимости от того, как будет складываться ситуация с зарплатами, процентными ставками и импортом, в 2018 году рубль может ослабеть на 3—10 %. Больше — вряд ли, разве что если в ближайшие месяц-два белорусы все же получат заветные «по 500» или добавится какой-либо внешний шок. Тем не менее внутренние риски для валютного рынка страны сейчас выглядят куда актуальнее, чем внешние.