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«На кастинг попала случайно»: Артистка из Гродно станцует в театре на Манхэттене

  • 11.04.2018, 10:18

Евгения Романович случайно пришла на кастинг, и ее отобрал американский хореограф в спектакль «Доверие интуиции».

Достаточно известная в гродненской творческой среде танцовщица Евгения Романович случайно попала на кастинг американского хореографа, который проходил в Польше, пишет kp.by. И прошла в международный проект!

- Я приехала на один из фестивалей танца в Люблине, чтобы отобрать спектакли, которые можно было бы показать в Гродно. И вдруг случайно узнала о кастинге. Известный хореограф из Нью-Йорка Колин Томас-Янг прилетела в Польшу, чтобы собрать талантливых танцоров в международный проект. Она занимается концептуальным танцем и контактной импровизацией. На кастинге ребят было немного, около 30 человек, потому что они были отобраны заранее по мотивационному письму. Не знаю, каким чудом я попала в проект, - улыбается Евгения. - В итоге кастинг прошли я, четыре поляка и еще один парень из Украины, который также случайно узнал о кастинге. Всего в команде 10 человек: четверо из них американцы, включая Колин.

- Женя, ты участвовала во многих международных проектах, но это первый опыт работы с американским хореографом. Как ощущения?

- Это круто! Они работают очень быстро: за неделю работы в Люблине Колин поставила спектакль и устроила предпоказ для польских зрителей. В спектакле мы работаем с крафтовой бумагой: раскатываем ее, рвем, создаем куклы из нее и предметы, крафт повсюду, часть декораций тоже сделана из крафта. Также работаем с текстами и хореографией, которую предложил каждый участник, а Колин собрала все лучшее, что мы смогли ей дать.

- Подходы в работе отличаются от наших?

- Так как мы работали всего неделю, процесс создания спектакля казался поверхностным и быстрым, хотелось глубже и тоньше. Возможно, потому что у меня классическое театральное образование и нас учили достаточно длительному обсуждению концепции спектакля, сверхзадач и способу существования. Здесь много зависело от того, что мы можем предложить как исполнители, это влияло на ход спектакля.

Сейчас хореограф и танцоры работают удаленно: обмениваются сообщения и видео с репетициями. В ноябре команда встретится в Люблине, где будет четыре дня на подготовку. Премьера спектакля состоится на фестивале в Люблине в ноябре. Премьерный показ в Нью-Йорке пройдет в мае. «Доверие интуиции» покажут в театре La MaMa на Манхэттене.

ДОСЬЕ

Экспериментальный театр La MaMa был основан в 1961 году на Манхэттене. Специализируется на некоммерческих, авангардных постановках, в которых задействованы артисты из 70 стран мира. La MaMa ежегодно выделяет 2 миллиона долларов на поддержку молодых артистов, предоставляет площадку для репетиций и постановок, оказывает техническую и маркетинговую поддержку.


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