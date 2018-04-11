закрыть
11 апреля 2018, среда, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минтранс: Платные частные дороги появятся уже в этом году

13
  • 11.04.2018, 10:17
  • 3,127

Первой сделают платной трассу М10.

В начале апреля «депутаты» в первом чтении приняли обновленный Закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Среди прочего документ предусматривает возможность передачи автомобильных дорог «юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование». Эта новость уже наделала много шума: а не станут ли дороги после передачи частнику платными для проезда местных жителей? На этот и другие вопросы tut.by ответил начальник главного управления автодорог Минтранса Александр Головнев.

«Плата (за проезд по дороге. — Прим. AUTO.TUT.BY) будет взиматься с транзитных транспортных средств. Проезд граждан Республики Беларусь по дорогам у нас бесплатный. Будут альтернативные дороги, появятся платные участки дороги именно для всех. Те, кто захочет ехать более комфортно, более быстро добираться, смогут пользоваться платными участками дорог», — прокомментировал новый документ зампредседателя комиссии «палаты представителей» Дмитрий Заблоцкий в интервью телеканалу ОНТ. Слова Дмитрия Заблоцкого вызвали ажиотаж среди белорусов, которые предположили, что теперь проезд по дорогам станет платным для всех жителей страны. Тут же в интернете появилась петиция «Запретить передачу государственных дорог частникам», под которой уже подписались около двух тысяч человек.

Итак, передавать дороги частникам действительно будут. Впервые об этом заговорили еще в 2015 году, когда был принят Закон «О государственно-частном партнерстве» (ГЧП). Согласно новому Закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», дороги могут быть переданы «юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование, для осуществления дорожной деятельности». Еще в 2015 году было определено, что один из пилотных проектов государственно-частного партнерства — реконструкция и содержание дороги из Гомеля до Калинковичей (участок трассы М10).

Частник придет на М10 уже в этом году

— ГЧП — это общая форма финансирования любой инфраструктуры строительства и развития. Вообще у нас существуют три вида финансирования: бюджетное (прямое), привлечение кредитных ресурсов и ГЧП (привлечение частных финансов), — напомнил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Беларуси Александр Головнев. Последнее он считает одним из передовых рыночных методов финансирования. Эта методика давно применяется в мире, особенно в Европе: строительство детских садов, школ, мусороперерабатывающих заводов, дорог и мостов. У нас решили начать с трассы М10.

— Почему содержать дороги должны только госпредприятия? В Европе вообще нет ни одного госпредприятия, которое содержит дороги. Но не стоит забывать, что дорога все равно остается в собственности государства, никто ее передавать навсегда не будет, через 20 лет пользования ее возвратят государству, причем в отличном состоянии.

Со стороны Беларуси сейчас важно определить критерий бюджетной доступности — максимальную цену, которую государство может себе позволить привлечь от частного партнера, с учетом перспективного возврата на 20−25 лет.

Главное в реализации пилотного проекта — правильно его структурировать: рассчитать бизнес-модель, которая будет, с одной стороны, выгодна государству, а с другой — позволит частному партнеру найти свой интерес.

Так как для Беларуси этот проект ГЧП — первый, то для подготовки основы бизнес-модели через Европейский банк реконструкции и развития были привлечены международные консультанты, обладающие этим опытом.

— Сейчас мы завершаем подготовку комплекта тендерной документации, которая будет выставлена на международные торги для привлечения частного партнера. Думаю, это произойдет в первом полугодии текущего года.

Не убрал снег — штраф

Уже сейчас оказаться в роли частного партнера на М10 желающие есть. Это фирмы из России, Германии, Китая, Южной Кореи и другие. Но не факт, что в тендере победит иностранный партнер, — белорусские компании также имеют все шансы, если они найдут возможность финансировать нужные объемы работ. В Минтрансе отметили, что подавляющее большинство потенциальных партнеров хотят создать консорциум с белорусскими предприятиями — производителями материалов, подрядчиками работ.

Запланировано, что участок дороги Гомель — Калинковичи отдадут в пользование только одному партнеру — дробить дорогу на куски между разными частниками Минтранс не будет.

— На самом деле у партнера, который придет на дорогу, будет гораздо больше обязанностей, чем прав, — отметил начальник главного управления. — В первую очередь частник должен найти финансирование на реконструкцию своего участка дороги — он должен быть выполнен из бетона и соответствовать параметрам 1-й категории. Затем партнер должен содержать дорогу в течение 20 лет.

То, как частник будет выполнять свои обязанности, будет контролировать государство. Для этого подписывается соглашение, в котором будут расписаны сроки выполнения различных работ.

— Существует специальная шкала, в которой расписан каждый вид работ. За каждое несвоевременно исполненное задание выплаты частному партнеру уменьшаются.

Александр Головнев считает, чтобы работа частника была эффективной и прибыльной для него, он должен оптимизировать все виды работ.

— Например, на уборку мусора отправлять не 20 человек, а какой-нибудь механизм, разработать особый метод зимнего содержания дороги. Это все будет его экономия. Но партнер должен помнить, что есть нормы того же зимнего содержания: если снег в течение двух часов не убран — штраф, если произошло ДТП по вине партнера — штраф, а то и что-то посерьезнее.

При этом частный партнер не имеет права заниматься никаким видом экономической деятельности на этом участке дороги, кроме ее строительства и содержания.

А вот опасения, что после передачи дороги частнику она станет платной и для обычных белорусских легковушек, удивили Александра Головнева.

— Никогда ни в Минтрансе, ни в Минфине не обсуждался вопрос — брать плату с легковых белорусских автомобилей. Вся система платных дорог для страны одинакова, и она не изменится, здесь неважно, в государственной собственности дорога или в концессии.

После реконструкции участок М10 действительно станет платным, но взимать плату, как и на других дорогах, будет государство.

— Плата за дорогу на этом участке рассматривается как один из источников возврата инвестиций частнику, ведь он будет вкладывать свои деньги в реконструкцию.

Какие еще дороги, кроме М10, государство будет отдавать частнику в пользование, в Минтрансе прогнозировать не берутся: «Посмотрим, как все пройдет на пилотном проекте, а потом уж решим…».


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина