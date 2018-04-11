Минтранс: Платные частные дороги появятся уже в этом году 13 11.04.2018, 10:17

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Первой сделают платной трассу М10.

В начале апреля «депутаты» в первом чтении приняли обновленный Закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Среди прочего документ предусматривает возможность передачи автомобильных дорог «юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование». Эта новость уже наделала много шума: а не станут ли дороги после передачи частнику платными для проезда местных жителей? На этот и другие вопросы tut.by ответил начальник главного управления автодорог Минтранса Александр Головнев.

«Плата (за проезд по дороге. — Прим. AUTO.TUT.BY) будет взиматься с транзитных транспортных средств. Проезд граждан Республики Беларусь по дорогам у нас бесплатный. Будут альтернативные дороги, появятся платные участки дороги именно для всех. Те, кто захочет ехать более комфортно, более быстро добираться, смогут пользоваться платными участками дорог», — прокомментировал новый документ зампредседателя комиссии «палаты представителей» Дмитрий Заблоцкий в интервью телеканалу ОНТ. Слова Дмитрия Заблоцкого вызвали ажиотаж среди белорусов, которые предположили, что теперь проезд по дорогам станет платным для всех жителей страны. Тут же в интернете появилась петиция «Запретить передачу государственных дорог частникам», под которой уже подписались около двух тысяч человек.

Итак, передавать дороги частникам действительно будут. Впервые об этом заговорили еще в 2015 году, когда был принят Закон «О государственно-частном партнерстве» (ГЧП). Согласно новому Закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», дороги могут быть переданы «юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование, для осуществления дорожной деятельности». Еще в 2015 году было определено, что один из пилотных проектов государственно-частного партнерства — реконструкция и содержание дороги из Гомеля до Калинковичей (участок трассы М10).

Частник придет на М10 уже в этом году

— ГЧП — это общая форма финансирования любой инфраструктуры строительства и развития. Вообще у нас существуют три вида финансирования: бюджетное (прямое), привлечение кредитных ресурсов и ГЧП (привлечение частных финансов), — напомнил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Беларуси Александр Головнев. Последнее он считает одним из передовых рыночных методов финансирования. Эта методика давно применяется в мире, особенно в Европе: строительство детских садов, школ, мусороперерабатывающих заводов, дорог и мостов. У нас решили начать с трассы М10.

— Почему содержать дороги должны только госпредприятия? В Европе вообще нет ни одного госпредприятия, которое содержит дороги. Но не стоит забывать, что дорога все равно остается в собственности государства, никто ее передавать навсегда не будет, через 20 лет пользования ее возвратят государству, причем в отличном состоянии.

Со стороны Беларуси сейчас важно определить критерий бюджетной доступности — максимальную цену, которую государство может себе позволить привлечь от частного партнера, с учетом перспективного возврата на 20−25 лет.

Главное в реализации пилотного проекта — правильно его структурировать: рассчитать бизнес-модель, которая будет, с одной стороны, выгодна государству, а с другой — позволит частному партнеру найти свой интерес.

Так как для Беларуси этот проект ГЧП — первый, то для подготовки основы бизнес-модели через Европейский банк реконструкции и развития были привлечены международные консультанты, обладающие этим опытом.

— Сейчас мы завершаем подготовку комплекта тендерной документации, которая будет выставлена на международные торги для привлечения частного партнера. Думаю, это произойдет в первом полугодии текущего года.

Не убрал снег — штраф

Уже сейчас оказаться в роли частного партнера на М10 желающие есть. Это фирмы из России, Германии, Китая, Южной Кореи и другие. Но не факт, что в тендере победит иностранный партнер, — белорусские компании также имеют все шансы, если они найдут возможность финансировать нужные объемы работ. В Минтрансе отметили, что подавляющее большинство потенциальных партнеров хотят создать консорциум с белорусскими предприятиями — производителями материалов, подрядчиками работ.

Запланировано, что участок дороги Гомель — Калинковичи отдадут в пользование только одному партнеру — дробить дорогу на куски между разными частниками Минтранс не будет.

— На самом деле у партнера, который придет на дорогу, будет гораздо больше обязанностей, чем прав, — отметил начальник главного управления. — В первую очередь частник должен найти финансирование на реконструкцию своего участка дороги — он должен быть выполнен из бетона и соответствовать параметрам 1-й категории. Затем партнер должен содержать дорогу в течение 20 лет.

То, как частник будет выполнять свои обязанности, будет контролировать государство. Для этого подписывается соглашение, в котором будут расписаны сроки выполнения различных работ.

— Существует специальная шкала, в которой расписан каждый вид работ. За каждое несвоевременно исполненное задание выплаты частному партнеру уменьшаются.

Александр Головнев считает, чтобы работа частника была эффективной и прибыльной для него, он должен оптимизировать все виды работ.

— Например, на уборку мусора отправлять не 20 человек, а какой-нибудь механизм, разработать особый метод зимнего содержания дороги. Это все будет его экономия. Но партнер должен помнить, что есть нормы того же зимнего содержания: если снег в течение двух часов не убран — штраф, если произошло ДТП по вине партнера — штраф, а то и что-то посерьезнее.

При этом частный партнер не имеет права заниматься никаким видом экономической деятельности на этом участке дороги, кроме ее строительства и содержания.

А вот опасения, что после передачи дороги частнику она станет платной и для обычных белорусских легковушек, удивили Александра Головнева.

— Никогда ни в Минтрансе, ни в Минфине не обсуждался вопрос — брать плату с легковых белорусских автомобилей. Вся система платных дорог для страны одинакова, и она не изменится, здесь неважно, в государственной собственности дорога или в концессии.

После реконструкции участок М10 действительно станет платным, но взимать плату, как и на других дорогах, будет государство.

— Плата за дорогу на этом участке рассматривается как один из источников возврата инвестиций частнику, ведь он будет вкладывать свои деньги в реконструкцию.

Какие еще дороги, кроме М10, государство будет отдавать частнику в пользование, в Минтрансе прогнозировать не берутся: «Посмотрим, как все пройдет на пилотном проекте, а потом уж решим…».