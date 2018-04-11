Биржи Лондона и Нью-Йорка отказалась от работы с алюминием Дерипаски 1 11.04.2018, 10:25

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Решение принято из-за санкций США.

Старейшая и самая крупная площадка для торговли промышленными металлами - Лондонская биржа металлов (LME) - вводит временные ограничения на торговлю алюминием UC Rusal из-за санкций США в отношении компании. Об этом говорится в заявлении торговой площадки, сообщает finanz.ru.

Биржа прекратила листинг первичного алюминия производимых предприятиями UC Rusal марок BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL, UAZ SUAL, однако варранты остаются на складах. Торги маркой VGAZ SUAL прекращены.

Ограничения вступают в силу 17 апреля. С этой даты владельцы алюминия брендов UC Rusal могут размещать металл под варранты после того, как биржа убедиться, что это не будет нарушать санкции, наложенные Минфином США, в частности - рестрикции в отношении сделок с лицами, перечисленными в санкционном списке. После наступления указанной даты склады LME будут принимать алюминий UC Rusal под варранты только после получения подтверждения от биржи о том, что металл не подпадает под санкционные ограничения. Для этого биржа оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию у владельца металла и других сторон.

Временные ограничения вводятся для того, чтобы в оборот LME не попал металл, потенциально подпадающий под действие санкций, а также для того, чтобы биржа могла совместно с регуляторами и участниками рынка определить подход к дальнейшему листингу алюминия UC Rusal, подчеркивается в заявлении LME.

Подразделение Нью-йоркской товарной биржи по торговле металлами (COMEX) также отказалось работать с брендами UC Rusal, которые были на ней представлены, сообщает РБК.

В сообщении биржи говорится, что COMEX отменяет разрешение на предоставление гарантий и поставки алюминия 11 брендов UC Rusal по фьючерсам. Изменения вступают в силу немедленно. Согласно списку разрешенных брендов, поставки отменены по всем брендам UC Rusal.

Речь идет о брендах Богословского, Кандалакшского и Надвоицкого алюминиевых заводов UC Rusal, а также о продукции предприятий в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде.

«Таким образом, алюминий брендов, потерявших регистрацию, и гарантии, выданные по алюминию этих брендов, не могут быть поставлены по фьючерсным контрактам», — отмечается в сообщении биржи. В COMEX отметили, что сейчас на ее складах нет товаров указанных брендов, по которым у биржи есть обязательства.

UC Rusal была включена в санкционный список Минфина США 6 апреля. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, UC Rusal дешевела и на Московской бирже, утянув за собой весь российский фондовый рынок.