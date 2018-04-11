В Псковской области в ДТП пострадали шесть белорусов 6 11.04.2018, 10:32

На трассе столкнулись трактор и микроавтобус.

Шесть человек получили травмы в аварии, которая произошла 11 апреля, около 05.00, в Струго-Красненском районе Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, на 258-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель водитель трактора Volvo при совершении разворота не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes.

В микроавтобусе находились 9 граждан Республики Беларусь. Шесть из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в псковскую областную больницу.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицией принимаются меры к информированию родственников пострадавших в Республике Беларусь, — сообщили в УМВД.