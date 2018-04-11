Парламент Армении единогласно ратифицировал соглашение о партнерстве с ЕС 11.04.2018, 10:52

Соглашение поднимает на новый уровень двусторонние отношения Армении с ЕС.

Национальное собрание Армении в среду единогласно ратифицировало Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами этой организации.

"За" ратификацию проголосовали 95 депутатов, сообщает издание News.am.

Соглашение состоит из трех частей. Политические вопросы изложены в предисловии, во второй части - положения, касающиеся политического диалога и реформ, а также сотрудничества в сфере безопасности. В третьей части – задачи, касающиеся юстиции и прав человека.

Соглашение также формирует институциональный круг, который будет координировать отношения Армении и ЕС.

По словам министра иностранных дел Армении Карена Назаряна, соглашение поднимает на новый уровень двусторонние отношения Армении с ЕС, "основанные на общих ценностях и тесных связях".

Армения в 2013 году завершила переговоры с Евросоюзом по Соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговли, но в том же году под давлением России радикально изменила курс и отказалась подписывать это соглашение, вступив в Таможенный союз под руководством России, который позже переформатировался в Евразийский экономический союз.