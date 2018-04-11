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Санкции вскоре окончательно перекроют России кислород

  • 11.04.2018, 11:03
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Самые серьезные проблемы для российской экономики еще впереди.

После введения санкций США против РФ последствия проявились сразу, однако это лишь начало, и дальше последует резкое падение спроса на российские товары, что станет критичным для бизнеса в России.

Такое мнение для «Эха Москвы» озвучил Игорь Николаев, российский экономист.

«Бизнесу ведь важно, в первую очередь, есть ли спрос на его продукцию. Вот что критично. Если есть спрос, то кредиты, даже в условиях ограничений, можно получить. А вот если спроса нет, то и никакие кредиты не нужны», - считает Николаев. По его словам, в первое время падение спроса удастся компенсировать, но потом ситуация усугубится, поскольку у государства практически не осталось возможностей.

«И когда говорят, что санкции – это не наша проблема, так как не мы их вводили, и вообще мы их пережили, это совсем не так. Увы, санкции и российские антисанкции – это наша проблема… Самые серьезные проблемы для российской экономики еще впереди», - добавил эксперт.


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