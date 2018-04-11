Как правильно хранить зимние шины до следующего сезона 11.04.2018, 11:12

Восемь ценных советов автомобилистам.

С приходом весны автолюбителями традиционно необходимо заменить зимние шины на летние. И традиционно встает вопрос: как правильно хранить зимнюю резину, что бы к следующему сезону она осталась в хорошем состоянии.

Сайт autonews.ua предлагает восемь ценных советов по правильному хранению шин.

1. Начнем мы, пожалуй, со снятия колес. Если колеса будут храниться на дисках (что, кстати, более предпочтительно) и резина имеет направленность, то будет не лишним пометить заднюю и переднюю ось. Сделать это можно при помощи разноцветных колпачков на золотник, купить которые можно там же на шиномонтаже или заказать заранее в интернет-магазине.

2. Далее завозим колеса на мойку. Идеально, когда мойка находиться по соседству и можно сразу отдать колеса, не теряя времени. Тщательно вымываем от пыли, грязи и хорошо просушиваем.

3. Будет не лишним обработать после этого резину средством для консервации.

4. Колеса, которые будут храниться в сборе, подкачиваем до обычного давления.

5. Далее стоит упаковывать резину в специальные для этого мешки. Если резина остается на штампованных дисках, то лучше всего будет не закрывать мешки герметично, а оставить приток воздуха для высыхания возможного конденсата.

6. Для хранения шин с дисками, есть несколько способов расположить их правильно. Лучше всего, если колеса будут висеть на стене, каждое колесо на своем крюке. Другой вариант, менее правильный – сложить колеса друг на друга стопкой. Если нет подходящего места для подвешивания, то можно воспользоваться вторым способом, но в этом случае мы рекомендуем примерно раз в месяц переворачивать колеса, чтобы избежать деформации.

7. Если есть мысль хранить покрышки отдельно от дисков, то рекомендуем поставить их рядом друг с другом. Другие способы могут привести к деформации.

8. Место хранения должно быть сухим и слегка прохладным. Оптимально 20 градусов по Цельсию. Важно, чтобы вблизи колес не находились горюче-смазочные материалы, растворители и иные предметы, которые могут повредить резину.