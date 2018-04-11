Активисты «Народной громады» отстаивают право на мирный протест 11.04.2018, 11:25

Фото: РИА «Новости»

Запрет шествия на День Воли – незаконный.

Cуд назначил рассмотрение жалобы «Народной громады» на запрет Мингорисполкома шествия на День Воли только на 23 апреля, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Заявка на проведение демонстрации на День Воли была подана в Мингорисполком активистами оргкомитета по созданию Белорусского социал-демократической партии (Народная громада) Сергеем Cпаришем, Валентином Трокским, И. Кравченко еще 7 марта 2018 г. Согласно заявки, активисты просили разрешить демонстрацию от площади Якуба Коласа до Оперного театра.

Но исполком посчитал в целом нецелесообразным проведение шествия на День Воли в столице и решением от 19 марта отказал в заявке, о чем заявителям стало известно на следующий день.

22 марта правозащитники узнали, что активисты «Народной громады» направили коллективную жалобу в Суд Московского района г. Минска на решение Мингорисполкома, которым власти запретили демонстрацию. По мнению активистов, решение исполнительного органа нарушает их право на мирное собрание, а также право на распространение информации, гарантированное Конституцией и Международным пактом о гражданских и политических правах.

Но, как стало известно ПЦ «Вясна», суд назначил рассмотрение жалобы только на 23 апреля.

Напомним, что 25 марта на площади Якуба Коласа были задержаны более 60 человек, в том числе и заявители демонстрации Сергей Спариш и Валентин Трокский. В результате на активистов были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (организация несанкционированного массового мероприятия). 26 марта в Советском районном суде г. Минска должны были состояться суды над ними, но по причине того, что протоколы не были доставлены из РОВД, суд отложили на неопределенный срок. Есть вероятность, что судов вообще не будет.