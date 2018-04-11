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Профсоюз РЭП одержал очередную победу

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  • 11.04.2018, 11:34

Тяжело ли уволиться из сетевого супермаркета?

Профсоюз РЭП одержал очередную победу, пусть и небольшую: сотрудника «Евроопта», которого не отпускало руководство, все-таки уволили после переговоров юриста РЭП с нанимателем, пишет praca-by.info.

В профсоюз РЭП в Минске обратился кассир Андрей Жвирко. Он работал в «Евроопте», расположенном в Малиновке, на улице Любимова. Работник хотел уволиться, но это желание не встретило понимания у нанимателя.

Андрею Жвирко помог правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Юрий Беляков: он провел переговоры с нанимателем по телефону, и вопрос решился даже без личного визита. В результате 10 апреля кассира уволили по соглашению сторон, с соблюдением законодательства: он получил окончательный расчет в день увольнения.

Юрий Беляков вспоминает о похожем случае, который произошел в начале этого года с кассиром «Евроопта» Еленой Коледой: ее увольнение стоило гораздо больших усилий:

– Тяжело уволиться из сети любого ритейлера, который работает в Беларуси. И «Рублевский», и «Белмаркет», и «Гиппо», и «Простор» не хотят расставаться со своими сотрудниками. Причина, по моему мнению, проста – это законодательство, которое позволяет эксплуатировать людей за мизерную зарплату, а конкретнее – Декрет № 29. Вы заключаете и не можете уволиться по собственному желанию. Хорошо, если контракт заключен на год! А если на более долгий срок? Вспомним целую эпопею, которая развернулась в профсоюзе в связи с желанием Елены Коледы покинуть сеть «Евроопт». В головном офисе «Евроторга» два раза теряли заявления Коледы на увольнение. Департамент госинспекции труда не ответил по существу о нарушениях законодательства о труде в магазине, где работала Елена. Суд Октябрьского района Минска отказал в рассмотрении искового заявления, которое подала Коляда с требованием расторгнуть контракт по статье 41 Трудового кодекса.

Профсоюзный юрист считает, что достичь цели удалось только благодаря информационной кампании и широкому резонансу случая с Еленой Коледой:

– «Евроопт» пошел навстречу Елене и профсоюзу РЭП. Женщину уволили по соглашению сторон и в возмещение морального вреда подарили ей микроволновку. За это профсоюз благодарен руководству компании «Евроопт». И вот сейчас, в случае с Андреем Жвирко, нам опять удалось достичь взаимопонимания.

– Спасибо за то, что компания идет навстречу! – говорит Юрий Беляков, – Это хорошо и для компании, и для профсоюза, и для членов профсоюза. Все в выигрыше. Надеюсь, это продолжится.


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