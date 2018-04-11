Гомельчанин готовит процесс против нового декрета о «тунеядцах» 6 11.04.2018, 12:04

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Артем Шапаров

Фото: «Радыё Свабода»

Консультировать видеоблогера будет правозащитник Леонид Судаленко.

Видеоблогер Артем Шапаров убежден, что некоторые положения декрета №1 «О содействии занятости» нарушают его конституционные права, сообщает «Радыё Рацыя».

В частности, речь идет о том, что не занятым в экономике гражданам придется компенсировать в 100% -м объеме услуги ЖКХ.

Гомельчанин замечает, что попытки дискриминировать людей, которые не имеют официальной работы, вызывают возмущение общества.

- Вместо того, чтобы выполнять свою работу, они придумывают различные декреты, которые будут раздражать людей. Почему я должен судиться, терять свое время и ту же базовую величину на подачу в суд за то, что и так закреплено Конституцией. Вот как так? Это опять больной разум государства.

Консультировать Артема Шапарова на всех этапах досудебных и судебных разбирательств будет правозащитник, лауреат премии «Хартия-97» Леонид Судаленко.