Гомельчанин готовит процесс против нового декрета о «тунеядцах»6
- 11.04.2018, 12:04
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Консультировать видеоблогера будет правозащитник Леонид Судаленко.
Видеоблогер Артем Шапаров убежден, что некоторые положения декрета №1 «О содействии занятости» нарушают его конституционные права, сообщает «Радыё Рацыя».
В частности, речь идет о том, что не занятым в экономике гражданам придется компенсировать в 100% -м объеме услуги ЖКХ.
Гомельчанин замечает, что попытки дискриминировать людей, которые не имеют официальной работы, вызывают возмущение общества.
- Вместо того, чтобы выполнять свою работу, они придумывают различные декреты, которые будут раздражать людей. Почему я должен судиться, терять свое время и ту же базовую величину на подачу в суд за то, что и так закреплено Конституцией. Вот как так? Это опять больной разум государства.
Консультировать Артема Шапарова на всех этапах досудебных и судебных разбирательств будет правозащитник, лауреат премии «Хартия-97» Леонид Судаленко.