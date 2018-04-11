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S&P: В ближайшее время будет девальвация белорусского рубля

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  • 11.04.2018, 12:07
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Американское агентство подтвердило «мусорный рейтинг» Беларуси.

6 апреля международное агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B, что автоматически включает Беларусь в категорию рискованных заемщиков.

S&P низко оценили качество экономической политики властей Беларуси и текущее состояние экономики. Агенство резко высказалось об опасности молочного конфликта с Россией: «Наиболее серьезные разногласия, возникшие в последнее время, связаны с закупочными ценами на российский газ и были разрешены в 2017 г., однако нельзя исключать возможности возникновения новых спорных вопросов»

Агентство заявило, что реальный объем резервов, который власти могут задействовать для сглаживания курсовых колебаний на бирже, весьма невелик. В таком случае буфером, смягчающим последствия ухудшения конъюнктуры, становится валютный курс. В агентстве посчитали, что девальвация белорусского рубля продолжится в 2018—2021 гг.

По прикидкам на данные агентства, среднегодовые курсы доллара могут вырасти с 2,05–2,10 BYN за 1 USD в 2018-ом до 2,45–2,50 BYN за 1 USD в 2021-ом. Иначе говоря, номинальное ослабление белорусского рубля ожидается практически гарантированно.


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