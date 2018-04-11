Найден самый простой способ стать счастливым 2 11.04.2018, 12:09

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Сотрудники Университета Мичигана проанализировали данные, полученные в 23 исследованиях.

Как стать счастливым? Оказалось, что решение этого глобального вопроса может быть довольно простым. Такое решение нашли ученые из США, пишет сайт healthyliving.com.ua.

Сотрудники Университета Мичигана, изучавшие данную проблему, проанализировали данные, полученные в 23 исследованиях. Объектом наблюдений в этих исследованиях стали более 1000 человек разного возраста, от старшеклассников до пенсионеров.

Заключение, сделанное специалистами, таково: с чувством счастья однозначно связана физическая активность.

«При наличии высокого уровня физической активности как молодые, так и пожилые люди, по собственным оценкам, ощущали себя в полтора раза счастливее, чем их малоподвижные сверстники», - заявили исследователи.

Отдельно ученые отметили, что занятия спортом, даже умеренные по интенсивности, могут оказывать положительное влияние на эмоциональный настрой и тех людей, здоровье которых подорвано врожденными болезнями. Например, это подтвердилось в отношении молодых людей с церебральным параличом.

По словам специалистов, механизм влияния физической активности на счастье еще требует дальнейшего исследования. Симптоматично, что в 2017 году очень крупное исследование, проводившееся в Австралии, показало: всего одного часа физических нагрузок в неделю может быть достаточным для предотвращения появления у человека депрессии. Его результаты, подтверждавшие очевидную пользу от спортивных упражнений для здоровой психики, были опубликованы в American Journal of Psychiatry.