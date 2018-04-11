Оршанцы борются за мемориал жертвам сталинизма 1 11.04.2018, 12:31

От местных властей оршанцы требуют только место.

Жители Орши, имеющих свидетельства о посмертной реабилитации своих расстрелянных в 1930-е родственников, направили письма в райисполком, передает «Радыё Свабода». Они пишут, что готовы почтить память безвинно убитых родственников за собственные деньги, не просят никакой помощи от государства, кроме определения места, где сделать это можно будет официально.

Компанию определения официальных мест для траура инициировал Игорь Станкевич - уроженец Орши, исследователь, который вернул из небытия имена несколько десятков замученных НКВД родственников. На странице «Кобыляки. Расстрелянный в Орше» он выложил образец обращения к властям.

Игорь Станкевич говорит, что в Орше были расстреляны тысячи людей.

Ігар Станкевіч (крайні зьлева)

«Их имена можно найти в различных открытых источниках - например, в организации «Мемориал». По свидетельству очевидцев, из материалов СМИ мне известно, что расстрелы происходили и на Кобыляцкой горе, и в лесу около Могилевского шоссе, в Оршанской тюрьме - бывшем иезуитским коллегиуме», - говорит исследователь.

В конце 1980-х такое место под Оршей было. Урочище Кобыляцкая гора было официально признано местом массовых расстрелов, и там по распоряжению оршанских властей даже поставили памятник-валун с мемориальной доской. Однако вандалы украли вывеску, а местные власти постепенно отказались от заботы про увековечение памяти расстрелянных.

Ухаживать за этим местом стало делом активистов, которые периодически убирают там и собираются по поминальных днях вместе с родственниками безвинно убитых.

У Воршы выдалі кнігу з успамінамі пра расстрэльныя мясьціны

В конце марта в Орше прошла встреча родственников репрессированных, которые обсуждали перспективы благоустройства на Кобыляцкой горе: замену крестов возле памятника, размещение табличек с именами жертв. Прозвучало предложение отметить и еще одно известное «расстрельное место» - положить мемориальный камень в Харьковском лесу возле Могилевского шоссе. Выяснилось, что в Орше есть много желающих помочь в деле увековечивания памяти репрессированных - в том числе и материально или бесплатным изготовлением мемориальных символов.