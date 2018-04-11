Более 1000 рабочих предприятия Арбузова отправили на две трети оклада 2 11.04.2018, 12:24

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Ситуация вокруг компании Fenox развивается стремительно.

Ситуация вокруг одного из крупнейших производителей автокомпонентов, поставщика мировых автопроизводителей, компании Fenox опального Виталия Арбузова развивается стремительно. С 14 апреля до конца месяца на пяти предприятиях группы компаний объявлен простой «в связи с невозможностью закупки необходимого для обеспечения производства сырья и материалов, вызванной неудовлетворительным финансовым состоянием субъектов хозяйствования, объединенных договором о долгосрочной производственной кооперации и выпускающим продукцию Fenox».

Речь идет о предприятиях численностью более 1000 человек, рассказала tut.by председатель совета директоров Fenox Юлия Зимич.

— В понедельник стало известно, что налоговая инспекция приостановила операции по счетам двух основных производственных предприятий — СП «ВитарАвтомотив» ООО и УП «Брэйк хайдроликс». Их деятельность полностью парализована. Причем эти действия связаны с требованием уплаты сумм якобы неправомерно возмещенного из бюджета в 2010—2016 годов налога на добавленную стоимость и аннулированием инспекцией своих решений о применении нулевой ставки НДС. Хотя даже следствием еще не дана оценка обоснованности выводов Департамента финансовых расследований КГК в этой части, — подчеркнула Юлия Зимич.

Такие приказы изданы по нескольким предприятиям группы компаний Fenox

На одном из предприятий, сотрудники которого отправлены в «вынужденный отпуск», более половины от штатной численности составляют инвалиды. «Они занимаются сборкой гидравлических цилиндров для конвейера УАЗа, но нет поставок комплектации от «Антонара», «Арвит-авто» и «Брэйк хайдроликс», значит, нет и сборки», — пояснила Зимич.

Как ранее сообщал TUT.BY, в конце марта, почти через год после задержания Виталия Арбузова, появилась информация о реальной угрозе полного прекращения производственной деятельности предприятий, потери экспортно ориентированных производств и ликвидации более двух тысяч рабочих мест.

В начале апреля уволено 220 человек, около половины численности, на одном из предприятий, «Арвит-авто». Fenox также пришлось выйти на просрочку по текущим обязательствам перед банками.

Как сообщал TUT.BY, задержанный 12 апреля 2017 года Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Всего по делу были задержаны 12 человек, сегодня за решеткой остаются четверо сотрудников Fenox и один — сторонней организации.

В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Виталия Арбузова и иных лиц продолжается. «Материалами данного уголовного дела полностью подтверждаются факты уклонения от уплаты налогов рядом субъектов хозяйствования, подконтрольных Виталию Арбузову. Стоит отметить, что на протяжении расследования, которое продолжается уже почти год, Следственный комитет не препятствовал нормальному функционированию предприятий группы Fenox, — говорится в комментарии. — При этом отмечаем, что Виталий Арбузов активного участия в возмещении ущерба не принимает, что является одним из оснований применения к нему меры пресечения». Впрочем, как отмечают юристы, ст. 117 УПК, которая определяет основания применения меры пресечения, не содержит такого основания, как возмещение ущерба.