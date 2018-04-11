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В Саудовской Аравии впервые в истории проходит неделя женской моды

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  • 11.04.2018, 12:35

В Эр-Рияде стартовала неделя женской моды.

Для участия в Неделе арабской моды в Эр-Рияд приехали ряд мировых звезд в области моды, в частности, кутюрье Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье, сообщает DW.

10 апреля состоялся первый показ в рамках четырехдневного мероприятия, на котором действуют жесткие правила: в зрительном зале разрешено присутствовать только женщинам и запрещена съемка.

Неделя моды в Саудовской Аравии, где женщинам предписывается носить традиционное длинное платье абайя и никаб, рассматривается как политический сигнал.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о начале процесса модернизации страны.

В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин.

С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы.

Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде.


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